Presupuestos 2021: duro enfrentamiento en Comisión Mixta termina con rechazo del Tesoro Público

hace 25 minutos

“Partir con un rechazo ex ante no creo que sea la forma más amistosa de iniciar un diálogo”, indicó el ministro Briones, mientras que desde la oposición, el senador Pizarro sostuvo: “el ánimo es generar una negociación porque ese ambiente hoy no existe”.