Problemas con la REP: algunas mineras no aceptan neumáticos recauchados

Los neumáticos son parte de los productos prioritarios de la Ley de Responsabilidad Extendida al Productor y Fomento al Reciclaje (REP), donde los fabricantes o importadores se hacen cargo de la recolección y valorización de los productos una vez que termine su vida útil.

La valorización de los neumáticos fuera de uso (NFU) contempla a los recauchadores como parte de esta tarea, que están viendo cómo su industria está siendo desplazada de la cadena de valor al no permitir el uso de neumáticos recauchados en transportes mineros (contratistas externos). Son los primeros baches a un mes de que comenzara a operar la REP.

En Chile se venden alrededor de 6,6 millones de neumáticos anuales, que generan 140 mil toneladas (ton) de residuos y solo el 17% está identificado, almacenado o tratado. El resto se encuentra en vertederos clandestinos. El gran cambio que otorgará la ley es que todo producto que ingrese estará identificado, recuperado y valorizado a través de los “Sistemas de Gestión” y/o plantas de recauchajes, las que tiene metas progresivas de recolección y valorización, llegando al 100% en ocho años, en la categoría B o “Industrial” y 80% para neumáticos más pequeños, categoría A, que establece la REP. El problema es que al prohibir los neumáticos recauchados en transportes de carga por parte de algunas mineras, su vida se acorta, teniendo un solo uso, y a los recauchadores se les comienza a cerrar una puerta importante de su industria. Los neumáticos para transporte de carga y pasajeros corresponden a categoría A y cada año se reemplazan alrededor de 1,2 millones de unidades, de los cuales 200 mil son recauchados.

La Asociación de Recauchadores y Renovadores de Neumáticos (Arnec) afirma que son las compañías metálicas las que mayoritariamente han impuesto a los transportes de carga que sus neumáticos deben ser de primera (y única vida) y que la estatal Codelco, en todas sus divisiones, también estaría dentro de las empresas que lo exigen.

Las razones no están del todo claras, muchas veces se les ha dado la razón de seguridad, aún cuando cumplan la norma chilena de recauchaje de neumáticos (NCh3373:2015) y no existan estudios recientes sobre la accidentabilidad en carreteras con este tipo de producto. “Hemos abordado en varias instancias con empresas mineras las razones por las cuales no se permite el recauchaje lo cual atenta al espíritu de la ley, yendo en contra de la circularidad. Haciendo que cada vez se compren más neumáticos, haya más NFU, aumenten los costos y haya menos material que recauchar. Por otra parte, las mismas mineras tienen en sus instalaciones maquinarias y camiones que sí utilizan neumáticos renovados”, comenta Eduardo Acosta, presidente de Arnec.

Según el documento público Estándares de Control de Fatalidades, elaborado por la Gerencia Corporativa de Seguridad y Salud Ocupacional de Codelco, indica que en los requisitos de los vehículos de transporte de carga y pasajeros no se permite el uso de neumáticos recauchados y “se prohíbe el uso de neumáticos redibujados en profundidad o recauchados, con sus bandas de rodado desgastadas o que hayan perdido sus condiciones de adherencia a la carpeta de rodado”, cita.

Por su parte, la empresa estatal reconoce que estos neumáticos corresponderían a una fracción menor y que en este tipo de vehículos no se permite el recauchaje por seguridad para evitar potenciales accidentes. “Cambios a este estándar dependen de que haya empresas que certifiquen adecuadamente que este tipo de recauchajes cumplen con la norma”, indican desde la firma. Agregan que coincidente con lo señalado por Acosta, el 2022 recaucharon más de 430 toneladas de neumáticos utilizados en minería subterránea. Codelco reconoce la existencia de la norma de formalización en el proceso de recauchaje y ha priorizado avanzar en neumáticos de mayor tamaño, siendo el foco de su gestión los NFU de sus equipos CAEX (camiones de extracción).

De acuerdo a información entregada por empresas transportistas al gremio, algunas mineras que no aceptan el recauchaje de este tipo de neumáticos son Mantos Blancos, Sierra Gorda , Quebrada Blanca, Spence y Zaldívar. Por otro lado, sí aceptan Collahuasi, SQM, BHP y Salina Punta Lobos, entre otras.

Desde el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), explican que en el Reglamento de Seguridad Minera no existe ningún artículo que específicamente prohíba el uso de neumáticos recauchados en la industria. Sin embargo, el artículo 51 si establece que la administración de la faena minera es quien debe disponer de los medios, planes y programas para mantener todas las instalaciones, equipos y maquinarias que garanticen la correcta operación de la mina, siempre con el objetivo de minimizar el riesgo a la integridad de los trabajadores, equipos e instalaciones y deterioro del medio ambiente.

Según una empresa de transporte, especialista en el rubro minero, no poder recauchar implica un alza de un 35% de los costos del ítem neumáticos. Como en todos los productos existen distintos precios y calidades, pero los neumáticos direccionales (delanteros), deben ser de calidad superior, dependiendo de su origen, los cuales siempre deben ser nuevos o de primera vida. Luego vienen los de tracción, que pueden ser 4 u 8, y después, los del remolque, que pueden ser hasta 12, dependiendo del tamaño. Todos estos neumáticos podrían ser renovados. Aunque el valor de los neumáticos no direccionales es menor, ocupar uno recauchado podría significar un ahorro que a la larga se transmite al cliente.

“Todas las disposiciones legales establecen la voluntad del Estado de Chile que el recauchaje sea considerada como una actividad de valorización. Hay mucho mito falso al respecto y todas las exigencias por parte de las mineras está fomentando el consumo de neumáticos a veces de menor calidad por los costos, que a la larga generará más residuos, en oposición a lo que plantea la Ley REP. Tengo la convicción que todas estas creencias erradas se deben más al desconocimiento que a hechos concretos”, enfatiza Acosta.

En otros países la relación de recauchaje versus neumáticos nuevos es 1 a 1 en Brasil y Argentina. En Europa es menor, pero también muy cercana al 50%. En cuanto al nivel de accidentalidad, señalan no haber data que indique que son más peligrosos que los nuevos. “Nosotros creemos que hay que abrirse a la posibilidad técnica de estudiar el caso, al impacto de la huella de carbono que significa traer más neumáticos, quemar y moler, en vez de recauchar. Yo no me cerraría a evaluar”, señala Tomás Ilzauspe, gerente general de Transporte Ilzauspe.