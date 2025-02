Quién es ISA Interchile, la empresa tras el masivo corte de luz y que es controlada por el Estado colombiano

Es controlada por el grupo Ecopetrol, uno de los grandes conglomerados de Colombia. El vehículo de inversión es ISA (Interconexión Eléctrica S.A.), que en Chile controla ISA Inversiones Chile SpA, dueña de Interchile S.A., la razón social de la empresa de transmisión eléctrica tras el masivo corte de luz que afectó desde Arica a Punta Arenas a más de 9 millones de personas.

“ISA es una multilatina con más de 56 años de experiencia y trayectoria, que opera en los negocios de energía eléctrica, vías, y telecomunicaciones y TIC, y aporta a la calidad de vida de millones de personas en Colombia, Brasil, Chile, Perú, Bolivia, Argentina y Centroamérica, a través del trabajo de 5.011 empleados en 53 empresas”, dice la descripción.

En Chile cuenta con 1.962 kilómetros de circuitos de transmisión en la zona centro norte del país y opera tres subestaciones. En Chile tienen activos por US$ 1.500 millones, los que la empresa pretende triplicar.

Hasta el cierre de 2023, su directorio chileno de cinco integrantes estaba integrado por cinco colombianos, dos administradores de empresas, dos ingenieros eléctricos y una abogada: Juan Emilio Posada, su presidente; César Augusto Ramírez; Sonia Margarita Abuchar; Gabriel Jaime Melguizo y Daniel Isaza. A fines de 2023 renunció a la presidencia Posada y asumió César Ramírez.

Actualmente, según los registros en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el directorio está integrado por Ramírez, la abogada Acuchar, el ingeniero eléctrico Gabriel Melguizo y el chileno Andrés Contreras Herrera, el gerente general de ISA Vías, el otro negocio del grupo colombiano en Chile, la gestión de carreteras. Contreras se sumó al directorio de la empresa de transmisión en marzo de 2024.

“Interchile ha sido clave en los avances de ISA como socio estratégico del Estado para potenciar el Plan de Inversión en Chile, apostando desde 2018 a triplicar sus activos hacia 2030 con una inversión adicional de USD$ 2.800 millones para participar en condiciones competitivas en licitaciones del Plan de Expansión de la Transmisión e identificar nuevas oportunidades que vayan mucho más allá de la transmisión tradicional”, escribió en la última memoria disponible, la de 2023, el presidente de IinterChile S.A., César Ramírez.

Ahí también escribió el gerente general que asumió en enero de 2023, Luis Llano. “Mi cargo anterior era director de operaciones corporativas y sumaba una trayectoria en ISA de 27 años”, escribió. Entre los hitos que paradójicamente Llano enumeraba entonces estaba la ausencia de contingencias, tras destacar “el cumplimiento del plan total de mantenimiento fue del 99,17% y que no hubo energía desatendida originada por eventos en nuestros activos”.

En ese mismo informe corporativo, Llano escribió: “En un servicio esencial, la confiabilidad debe ser una obsesión”.

InterChile ha registrado dos años consecutivos de cifras positivas. El último ejercicio completo reportado fue 2023, con ingresos operacionales por US$ 102 millones, costos de venta de US$ 42 millones y ganancias totales por US$ 28 millones. Los dos años previos había perdido dinero en su última línea: US$ 4 millones en 2022 y más de US$ 79 millones en 2021, según los estados financieros disponibles en la CMF. A septiembre de 2024, según otros balances en su página web, reportaba ingresos operacionales por US$ 79 millones y ganancias por US$ 10,7 millones. Su Ebitda sumaba US$ 64 millones.

ISA Colombia reportó justo ayer sus resultados al cuarto trimestre de 2024, los que incluyen sus negocios eléctrico y de concesiones en Chile. Del total de sus inversiones del ejercicio pasado, Chile capturó el 19% del total, dice el reporte. Y el país aportó el 15% de los ingresos totales de ISA.

ISA controla entre otras concesiones, la Ruta del Maipo, la Ruta de la Araucanía, la Ruta de los Ríos y la Ruta del Loa. El año pasado, resaltó en su último informe de resultados, se adjudicó en Chile la Ruta Orbital Sur.

Y además, participa en el proyecto Kimal Lo-Aguirre, que se desarrolla a través de la sociedad Conexión, donde ISA tiene el 33%. El proyecto estratégico para el sistema eléctrico considera inversiones por US$ 2 mil millones.

El controlador final es la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, controlada por el Estado Colombiano. Según su último reporte de resultados, ISA aportó a Ecopetrol el 12% de los ingresos, el 18% de su Ebitda y el 6% de su utilidad final a septiembre de 2024.

“Con respecto a Chile, para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, los ingresos derivados de nuestras filiales consolidadas en este país representaron el 2% de nuestros ingresos totales”, dice un reciente reporte de Ecopetrol a la SEC de Estados Unidos.

Litigio con Chile

La colombiana ISA demandó al Estado chileno en el Ciadi en abril de 2021, un arbitraje derivado de la ejecución del proyecto Nueva Línea Cardones–Maitencillo 2 x 500 kV, Nueva Línea Maitencillo–Pan de Azúcar 2 x 500 kV y Nueva Línea Pan de Azúcar – Polpaico 2 x 500 kV.

“El Tribunal concluyó que existieron algunas violaciones al Acuerdo de Libre Comercio Chile-Colombia por parte de Chile, con relación a las decisiones del Ministerio de Energía adoptadas en febrero de 2020 y mediante las cuales se impusieron algunas multas a Interchile S.A. por los retrasos en la entrada en operación del proyecto”, reportó ISA en Colombia en diciembre recién pasado, cuando comunicó que el Ciadi había condenado al Estado de Chile a restituir a Interchile parte de una multa: US$ 16 millones, más intereses.

“Más allá de este proceso, ISA reafirma su confianza en Chile como socio estratégico a largo plazo para el desarrollo de sus inversiones”, dijo entonces la compañía, que ahora enfrentará otros problemas, de mayor peso, con el mismo Estado de Chile.

Lo anticipó el propio Presidente Gabriel Boric: “Hoy ha sido una jornada compleja para millones de compatriotas, ya que debido a una falla eléctrica de la empresa ISA InterChile, en la línea que va entre Vallenar y Coquimbo, se provocó un corte de energía masivo a lo largo del país, repito, entre las regiones de Arica y Parinacota y Los Lagos”.

Y agregó: “La reposición que se ha ido dando parcialmente es una buena noticia, pero hay que ser muy claros en que lo ocurrido hoy nos indigna, porque no es tolerable que por responsabilidad de una o varias empresas se afecte la vida cotidiana de millones de chilenos y chilenas, y por lo tanto, es deber del Estado de Chile hacer valer esas responsabilidades”.