Raghuram Rajan: “Me parece suficientemente justo decir que el primer y segundo trimestre van a ser horribles”

El futuro es incierto, más allá de los complejos resultados económicos que se tendrán a nivel mundial en el primer trimestre o del control del coronavirus que está consiguiendo China. Así lo afirma a PULSO Raghuram Rajan, economista de Universidad de Chicago y ex presidente del Banco Central de India.

A su juicio, si el resto del mundo no logra contener la pandemia el futuro económico se vuelve sombrío. Por el contrario, si se toman las medidas de cuarentena para detener con prontitud los contagios, mientras los gobiernos, bancos centrales y hasta el FMI ofrecen un respaldo económico sólido, la situación puede ser menos grave que la crisis de 2008 y 2009.Para él, en este momento, ambos escenarios están abiertos.

¿Qué catastróficas lecturas están haciendo los mercados internacionales que expliquen las rebajas que hemos visto estas semanas?

-De seguro los mercados están en pánico porque no saben cuánto va a durar todo esto. Si miras a Italia ves que las cosas van de mal en peor, no se sabe si el gobierno realmente podrá manejar el asunto y hacer lo que hizo China o Corea del Sur. En ese contexto, es grande la preocupación de que esto se trate de una emergencia de más dos o tres meses.

Se desconoce cuán largo será el periodo en el que un número importante de empresas se verá enfrentada a un profundo estrés, al no poder reabrir. En este punto es muy difícil saber cuándo se va a solucionar y cuando los gobiernos tendrá es situación bajo control, con la salud como prioridad.

Pero con lo que ya sabemos hasta ahora, ¿ve riesgos de recesión mundial?

-No creo que alguien sepa realmente lo que va a pasar, pero sí estoy seguro de que el primer y segundo trimestre van a ser desastrosos. No vamos a ver mucha actividad en el área de servicios, qué es sector muy importante en las economías industrializadas, e incluso en manufactura vamos a ver una caída importante porque los trabajadores probablemente no podrán asistir a las fábricas. Además, hay otras cadenas de suministro que se han visto interrumpidas por lo que ocurrió en China. En este momento, todos están haciendo suposiciones porque no se sabe realmente cuáles son los verdaderos números que vamos a ver, pero me parece suficientemente justo decir que el primer y segundo trimestre van a ser horribles.

¿Puede resultar peor para la economía que la crisis financiera?

-Es muy pronto para decirlo, mientras no sepamos cuándo se podrá controlar la situación. Estimaciones hay por montones. Algunos piensan que en el curso de una o dos semanas veremos a los gobiernos implementando las medidas apropiadas y si las personas escuchan los consejos para evitar el contagio del virus, implementando realmente el distanciamiento social, tal vez podríamos estar ante un mejor panorama.

Si se contiene el virus en un par de meses no hay razón para pensar que será tan malo como la crisis financiera, especialmente si los gobiernos también trabajan para contener el estrés financiero y evitan que las tensiones en las compañías se propaguen mucho más. Por el contrario, si esto dura mucho tiempo más y los gobiernos no saben reaccionar, el escenario podría ser bastante más complejo.

China tiene el avance del virus bastante contenido, pero las últimas cifras muestran que el daño ha sido mucho mayor al esperado. ¿Cómo ve su situación económica?

-China no puede sobrevivir por sí sola, necesita que también esté de vuelta el resto de la actividad. El mensaje para esperanzador de China es que se puede tener bajo control el virus. La pregunta es si los otros países podrán poner en ejercicio el mismo tipo de acciones severas que los chinos implementaron. Se debe ser tan duro como se pueda para tener la situación bajo control.

Eso es lo que no sabemos en este momento, porque de seguro si mejora la situación china pero el resto del mundo sigue en dificultades, no habrá receta para una recuperación. Obviamente ellos necesitan exportar a alguna parte y si a los demás no les está yendo bien, tendrán pocos lugares a los que exportar.

¿Cree posible una recesión china este trimestre en función de las lapidarias cifras que conocimos esta semana?

-Hay que esperar y ver. Los números de China no fueron positivos, pero realmente nadie sabe qué tan malos van a ser los números para el primer trimestre, el cual ya está jugado. Quizá en el que viene veamos una recuperación en las empresas, aunque no muy fuerte y quizá el segundo semestre podría ser bastante mejor.

Algo similar pasa en Europa, donde ya sabemos que el primer trimestre va a ser desastroso, mientras persisten las dudas sobre lo que va a ocurrir en el resto del año. Si tiene las cosas bajo control en el segundo trimestre, tal vez el tercero y cuarto van hacer de recuperación.

La verdad es que nadie sabe qué tan mala es la situación, por lo que dar números para el año en su conjunto es puramente especulativo. Pero también es cierto que si no tenemos la situación controlada en un par de meses va a haber muchísimo más daño.

¿En ese escenario cómo ve al resto de los mercados emergentes, incluido Chile?

-Como para el resto del mundo, mientras antes los gobiernos se tomen esto seriamente, mejor. Se deben implementar todas las herramientas para controlar el virus, porque está en un asunto muy serio para cada uno de los países. Pero también tienen que trabajar para que la gente cumpla, porque hay un montón de lugares donde los restaurantes todavía siguen abiertos y donde la gente se sigue encontrando en grandes reuniones. Ya sabemos, por ejemplo de Italia, que actuar así no tiene sentido.

Lo principal es que se tome la distancia social rápidamente, de manera que realmente se pueda contener el virus y que los hospitales estén disponibles para atender a los casos más complejos.

¿Qué escenarios baraja para los emergentes en términos económicos?

-El shock ya ha sido bastante fuerte. Por supuesto, es peor si hay una combinación de un crecimiento lento en el primer segundo trimestre o más, con altos niveles de apalancamiento, lo que podría conducir a mucho estrés financiero en las economías. En este caso será tarea de los gobiernos y los bancos centrales tratar de manejar la situación de manera que se límite el shock a la baja, asegurándose de que la economía esté lo suficientemente fuerte como para poder repuntar.

Los mercados emergentes tendrán las usuales dificultades. Gran parte de la desaceleración será en bienes reales y afortunadamente, en bienes reales siempre se puede remontar. La situación es más compleja en el área de servicios porque se hace una pérdida que no se puede recuperar, con ventas que no se podrán hacer en el futuro. La manufactura y commodities, aun cuando están a la baja hoy día, pueden sobrevivir un período de recesión. Creo que sí puede haber una recuperación al final de esta situación, que sería bastante fuerte.

¿Cómo ve Estados Unidos en este punto?

-La Reserva Federal ha tomado medidas bastante rápido, pero ha faltado una respuesta igualmente contundente del gobierno Federal y son ambas las necesarias para mantener la economía lejos de colapsar durante el período de paralización.

No hemos visto las medidas de cuarentena más severas o grandes facilidades médicas para abordar la emergencia. Nada de eso realmente ha sido implementado, lo que crea una importante fuente de preocupación, porque por ese tipo de cosas Italia está cómo está, con un abrupto incremento de los casos. Es importante que Estados Unidos no siga ese camino y el gobierno Federal simplemente no ha hecho lo suficiente.

¿La Fed sí ha hecho lo suficiente o espera más acciones?

-Podría hacer algo más, pero en este punto cualquier cosa que pueda hacer, depende de que el gobierno Federal se una a los esfuerzos. La Fed puede crear las condiciones de liquidez, pero para que eso realmente se traduzca en una acción de préstamos a las corporaciones, especialmente medianas y pequeñas, se necesitan acciones del gobierno y ese no ha sido el caso hasta el momento. Por ejemplo, en el Reino Unido el gobierno ha sugerido que se hagan préstamos a pequeñas y medianas empresas con su respaldo, esas son medidas en las cuales también tiene que pensar el gobierno de Estados Unidos. Hay un número importante de empresas bajo estrés que no han recibido ningún tipo de ayuda y eso debe ser discutido.

¿Le parece pertinente la coordinación que hemos visto entre los bancos centrales del mundo?

-A mí no me parece que sea un asunto de coordinación, porque los bancos centrales tienen que proveer de liquidez en tanto se requiera de liquidez. Lo que estamos viendo es una estrechez de dólares, por lo cual es importante que la Fed, que es productora de dólares, está preparada para proveerlos.

No todos tienen su misma capacidad, pero también es importante que los bancos centrales que cuentan con dólares sean capaces de desplegarlos. Hay que considerar eso sí que hay algunos mercados emergentes, varios exportadores de commodities, que están enfrentando problemas de liquidez y es importante que en este caso el fondo monetario internacional esté preparado para otorgar el financiamiento de corto plazo que se requiera, porque hay que recordar que esto no es resultado de malas políticas económicas.

Entonces, no se trata únicamente de que la reserva Federal y los bancos centrales puedan proveer de liquidez. Esto debe ser un esfuerzo internacional. De hecho, me llama mucho la atención que el G20 no haya dicho absolutamente nada hasta este punto, eso es un reflejo de que realmente no tenemos ningún liderazgo mundial en este punto.