Reajuste del sector público atrasa su tramitación por las otras materias incluidas en el proyecto

Pocas veces había ocurrido que habiendo consenso en el reajuste al sector público, el proyecto no pudiera ser despachado de forma expedita. En esta oportunidad, diputados y senadores respaldaron el reajuste de 2,7% a los funcionarios con sueldos menores a $2.000.000, con un bono especial de $200.000 para los trabajadores de la salud, pero la iniciativa no logró ser despachada a Ley hoy pese al apuro.

Ello porque el Senado ocupó más de 5 horas de sesión en votar temas anexos al articulado que levantaron bastante polémica como el traspaso o despido de funcionarios, extensiones de teletrabajo, cesar en funciones a los mayores de 75 años, ampliar bancos para la cuenta única fiscal, permitir que el servicio de bienestar de Carabineros contrate un seguro para defensa en tribunales.

“Estoy molesto por la forma de legislar, acá se han metido una serie de colgajos. Eso es legislar de manera irresponsable”, criticó el senador Alfonso de Urresti (PS).

No obstante, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, recordó que todos los años se incluyen otras materias en el proyecto: “Acá no hay ninguna novedad, lo que no quiere decir que no tome tiempo en su discusión porque son cuestiones importantes. Tomará el tiempo que haya que tomar, el parlamento es para parlamentar”.

Esta fórmula de legislar fue reconocida, de hecho, por el senador Ricardo Lagos (PPD): “Es cierto que se ha ocupado este proyecto para incluir temas misceláneos que se solucionaban con ajustes a las leyes, pero temas que no eran conflictivos, con cierta criteriosidad. Pero acá se han incluido temas que merecen un debate por sí mismos como el retiro forzado de los mayores de 75 años”.

De hecho, el Senado rechazó otorgar facultades al director del Sename para despedir a los funcionarios ante el cambio de institucionalidad, y el aumento de traspaso de fondos de Fonasa a las cajas de compensación; mientras que la Cámara ya había rechazado el teletrabajo y el retiro de los mayores de 75 años –que se acordó fuera voluntario en el Senado-.

Ahora, la iniciativa debe ir a tercer trámite a la Cámara de Diputados, lo cual podría concretarse la próxima semana. Si ésta comparte los cambios del Senado, el texto se iría a Ley, o en caso contrario a Comisión Mixta.

Aun así el ministro dijo que los pagos del reajuste de diciembre se concretarían: “Hay riesgo de que el proyecto pase para enero, pero no hay nada de que sorprenderse. Como siempre se pagará retroactivo”