RedelCom, el nuevo competidor de Transbank que ya está en 10 mil comercios y suma 2 mil cada mes

Justo cuando llegó el estallido social al país, en octubre de 2019 empezó a operar RedelCom, una red de adquirencia controlada por Roberto Chame, en la que tiene una participación minoritaria una sociedad ligada al empresario Alberto Kassis.

“En octubre y noviembre prácticamente no hicimos mucho; diciembre y enero fueron buenos meses, vendimos varias máquinas, a muchos restaurantes. Pero en marzo (por la pandemia) todo cambió: los restaurantes cerraron y la venta se nos fue al piso. Ahí seguimos vendiendo a los únicos que podíamos, que eran los almacenes, ya que seguían abiertos. Llegamos a ellos a través de nuestra estrategia digital mediante redes sociales”, cuenta Chame, socio fundador y gerente general de la compañía.

Y pese a la pandemia, ya han logrado sumar a 10 mil comercios. Chame detalla que ahora están afiliando a unos 2 mil comercios al mes, aunque la demanda que tienen es mucho más alta, pero no dan abasto.

“Los comercios nos empezaron a comprar las máquinas de forma digital (...) No hemos hecho publicidad, y tenemos esa demanda de máquinas. Estamos haciendo una estrategia para llegar a vender 4 mil al mes. Nuestra meta es llegar a fin de año a mínimo 30 mil puntos”, cuenta Chame.

Además, agrega que “también estamos en un proceso de levantamiento de capital con fondos de inversión, estamos a punto de cerrarlo, para poder financiar esta mayor demanda que nos ha llegado”.

La operación

El socio fundador y gerente general de la compañía asegura que más del 50% de los comercios que han afiliado no tenían POS (Point of Sale, las maquinas para hacer las transacciones, como la de la foto), y en su mayoría son almacenes; mientras que la otra mitad son comercios que han decidido cambiar la red de adquirencia que tenían (Transbank), o prefieren funcionar con ambas. Y no son solo pequeños comercios, ya que también están prestando este servicio a cadenas como DBS.

Pero también Chame reconoce: “Nos hemos equivocado harto, nos hemos demorado en los despachos, y me gustaría pedir disculpas por eso. Primero, teníamos la dificultad de la operación. Segundo, tuvimos una demanda que no sospechamos. Con el tema de la boleta electrónica hemos tenido varias quejas de nuestros clientes, pero ya estamos entrando en norma”.

Chame cuenta que el objetivo es llegar a operar de forma independiente cuando el país pase completamente a un modelo de 4 partes, ya que actualmente lo hacen conectados a Transbank (hacen subadqiurencia), tal como lo hizo BancoEstado con Compraquí. “Estamos postulando para ser operadores, actualmente somos un subadquirente”, afirma.

Las soluciones

Mucho se ha hablado de que cuando el país pase completamente a un modelo de 4 partes aumentará la competencia en el sector, y habrá una oferta de POS distinta de la que se conoce actualmente. En Santander y Bci ya han dicho que entregarán otro tipo de soluciones, enfocadas en los distintos tipos de comercios, sin embargo, como estas redes de adquirencia aún no han salido al mercado, RedelCom es la primera firma que muestra estas soluciones distintas.

Así, por ejemplo, hay comercios que requieren tener un dispositivo que registre ventas con efectivo y tarjeta y emita la boletas electrónicas enlazadas directamente al SII, todo en un misma lugar. Y esa es una de las ofertas que tiene RedelCom. Eso queda guardado en la nube y puede ser consultado por el comercio en cualquier momento, para tener el historial de todas las transacciones que se han realizado con cualquier medio de pago.

A esto suma que se puede pagar con billeteras electrónicas, como Mercado Pago, Mach, y Falabella Pay. Asimismo, tienen un servicio distinto al de Transbank para liquidar el dinero a los comercios: cancelan el monto en las siguientes 48 horas desde que se realizó la compra.

Las máquinas también son tecnológicas, o smartPOS, con pantalla touch. Chame señala que cualquier startup que tenga una solución que quiera subirla a la red, puede hacerlo y combinarla con la solución de pagos de RedelCom. Por ejemplo, las personas que se dedican a cobrar estacionamientos, o parquímetros, y funcionan con un software específico, también se puede integrar con la solución de pagos que ofrece RedelCom.

Lo mismo ocurre con las empresas que necesitan integrar los POS con sus sistemas de caja. Por otro lado, Chame explica que una de las soluciones que ofrecen, y que ha sido bien aceptada en medio de la pandemia, es que los mismos vendedores de una tienda puedan tener un POS que funcione también como un lector de código de los productos, por lo que no es necesario tener cajeros y vendedores a la vez, tema que con los aforos ha tomado relevancia.

“(Con Transbank) la diferencia no está en las tarifas, la diferencia está en el servicio, en los equipos, la integración”, explica el ejecutivo.

Por otro lado, cuenta que con los mismos POS, ofrecen a los almacenes tener disponible el servicio para que las personas puedan hacer recarga de celulares y pagos de cuentas, transacciones con las que los comercios pueden ganar una comisión.

También tienen un sistema de servicios sin atención. Estos son dispositivos de cobro automático, donde por ejemplo, podría instalarse en parquímetros, o una máquina expendedora de café o alimentos. En el mismo dispositivo las personas seleccionan lo que quieren comprar y realizan el pago. También tienen otras soluciones en carpeta que esperan sacar pronto al mercado.