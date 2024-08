Reforma previsional: Marcel da ejemplos de cuánto subirán pensiones con nueva fórmula para cotización extra de 6%

El gobierno estuvo desplegado este fin de semana para dar a conocer mayores detalles de la propuesta con la que busca destrabar la reforma previsional. Esto, luego que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, presentó el miércoles un documento donde entregaba una nueva fórmula para distribuir el 6% de cotización adicional con cargo al empleador.

En entrevista con el programa Estado Nacional, de TVN, el secretario de Estado aseguró que el nuevo diseño “no es simplemente una propuesta del gobierno. Esto es una sistematización de temas que se han discutido de alguna forma, en versiones en las cuales puede generar convergencia en la comisión”.

En concreto, detalló el impacto de los distintos componentes en el nuevo diseño del sistema previsional, que consideran las prestaciones del denominado Fondo de Acumulación, Compensación y Garantía del Seguro Social, que irá a financiar el pilar solidario con un punto de los seis adicionales de cotización en forma permanente, y que además incluirá transitoriamente un préstamo de dos puntos para financiar el alza, particularmente para las actuales pensionadas.

Así, ejemplificó que para el caso de una mujer jubilada hoy en día, con 20 años de cotizaciones y una remuneración de $1,7 millones, su jubilación pasaría de un monto del orden de $500 mil a cerca de $650 mil, gracias al aumento de la Pensión Garantizada Universal, la bonificación por diferencia de vida entre hombres y mujeres, y una garantía del seguro social. El aumento sería del 35%.

Otras simulaciones consideran 30 años ya con el sistema aprobado. Una de ellas refleja que, para una mujer con 20 años de cotización y que recibe un sueldo dentro del promedio -cerca de $1.100.000-, la pensión pasaría desde un nivel estimado hoy en torno a $515 mil sin reforma, a cerca de $760 mil con reforma. Una mejora de casi 50%.

En el último caso, se planteó la simulación de una trabajadora con 30 años de cotización, pero con una remuneración cercana a la mitad del promedio. Su jubilación pasaría desde una cifra estimada sin reforma de unos $465 mi, a $785 mil con reforma, mejorando en un 70%.

“Aquí yo diría que no nos preocupemos tanto de los números absolutos, porque estamos proyectando las cosas a futuro, pero sí de las proporciones: cuánto mejores serían las pensiones con respecto a lo que ocurre hoy en día, y también respecto de un esquema con 100% de capitalización, porque ahora ya desaparece esa diferencia que se planteaba antes, que si iba todo a capitalización se obtenía una pensión mejor”, sostuvo, en alusión a la fórmula opositora que busca que la totalidad de la cotización adicional vaya al pilar contributivo, sin solidaridad.

Marcel además se mostró esperanzado de tener novedades de cuándo se votará en general el proyecto. “Este miércoles tiene que haber una definición que dé seguridad de cómo sigue la tramitación del proyecto y dentro de qué plazo se va a despachar”, indicó.

Jara denuncia minuta

Por su parte, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, estuvo en Canal 13, en Mesa Central, donde mostró su esperanza de destrabar el proyecto. Allí enfatizó que “hoy día estamos un poco más cerca de poder avanzar en un mecanismo que acomode a ambos sectores políticos, y que destrabe la idea de legislar”.

Consultada sobre la idea de los senadores opositores de la comisión de Trabajo de posponer la votación para después de las próximas elecciones de octubre, Jara aseguró que “el gobierno ha insistido varias veces en que esto se aleje lo más posible de los ciclos electorales (...) porque las elecciones hacen que se tensione mucho más el debate”.

En esa línea, señaló que “la oposición nos ha planteado que no quiere votar antes de las elecciones, ahora lo dicen transparentemente, y creo es bueno que la ciudadanía lo sepa”.

Remarcó que “en esto estamos trabajando en conjunto con el ministro Marcel, y lo que nos interesa es que este proyecto se destrabe, y para nuestra tarea y responsabilidad política, es buscar soluciones, no quedarnos con banderas clavadas que impidan y rigidizan el diálogo”.

Eso sí, Jara denunció la existencia de documento “sin logo” de una AFP .

“Anda dando vuelta una ‘minutita’ (...) que nos han dicho que viene precisamente de una de las AFP, donde critican cada uno de los puntos propuestos por el gobierno. Y lo veo bien complejo, porque el sistema de pensiones necesita cambiar por su sostenibilidad”, afirmó.

“Opinar es súper legítimo, pero interferir en un debate político y tratar de presionar al parlamento para que no avance una reforma previsional es una irresponsabilidad de marca mayor”, manifestó, y agregó que “cuando uno se opone a todo y no le parece ningún cambio, es porque en realidad no tiene ningún foco puesto en el sistema de pensiones y en los pensionados de Chile. Las AFP solo tienen el foco puesto en su negocio. Todos los cambios tienen que ser a costa de los demás, pero nunca de ellos”.