Reforma Previsional: Ministra Jara afirma que el plebiscito no condiciona el envío de indicaciones

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, se refirió nuevamente a la reforma de pensiones, afirmando que desde el Gobierno “no vamos a tener problema en hacer la presentación de indicaciones antes o después del plebiscito porque no es lo que condiciona que las presentemos o no. Lo que condiciona es que necesitamos un acuerdo”, indicó.

No te pierdas en Pulso

De esta forma, apuntó a que si las indicaciones se ingresan después del plebiscito es porque hay un mejor clima político, pero también haciendo énfasis en que la reforma no se ha congelado y en que “es una prioridad (para el Gobierno). Por eso seguimos trabajando todos los días en esto, pero no podemos seguir cediendo si del otro lado no hay ninguna señal”, dijo.

En esa línea, la secretaria de Estado señaló que en 10 meses el Gobierno ha estado levantando instancias para generar acuerdo, sin embargo, acusó de obstruccionismo a la oposición. “No nos vengan a decir ahora que somos nosotros los que no queremos avanzar”, dijo, agregando que “aquí alguien tiene que ceder, y no es el Gobierno, es la oposición”.

“Nuestro llamado es que necesitamos un acuerdo previsional, si es antes del plebiscito sería muy buena noticia. Si es después, también vamos a seguir trabajando porque el tema de las pensiones es de largo aliento, para el largo plazo en el país, pero se requiere una respuesta ya”, declaró Jara.

Por otro lado, Jara fue consultada por los resultados del índice global de pensiones que posiciona a Chile en el puesto 14 en el mundo, y como el primero de Latinoamérica, a lo que la ministra señaló que desde el gobierno les interesa más cómo viven las personas en el país.

Estos resultados se explican, según la ministra, por “obra de la PGU (...) que hoy queremos ampliar, pero no es lo único que tenemos que cambiar, porque hoy hay un pilar en el que la gente trabaja, cotiza, se saca la mugre, y ese es el que da pensiones de hambre”.