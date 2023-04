Regulador de EEUU confirma que el colapso de Signature Bank se debió a una gestión deficiente

El colapso del Signature Bank se debió a la gestión deficiente por parte de sus directivos, según señaló un informe publicado este viernes por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés).

“La dirección del Signature Bank no priorizó prácticas de buena gobernanza, no siempre atendió las preocupaciones de la FDIC, y no siempre satisfizo, o no a tiempo, las recomendaciones de supervisión de la FDIC”, explicó el organismo.

El efecto contagio tras el colapso del Silicon Valley Bank y de la liquidación del Silvergate Bank, que ocurrió días antes de que el Signature fuera intervenido, provocó una fuga de depósitos, indica el documento.

En este sentido, dependió en exceso de depósitos no asegurados, que representaron entre el 63% y el 82% del total de activos durante el periodo analizado, añade.

Además, el propio banco no supo apreciar su elevada exposición a los depósitos en criptomonedas, que supusieron el 20% de sus depósitos, o la vulnerabilidad derivada de la inestabilidad en este sector desde fines de 2022 y que continuó en 2023, sostiene el informe.