René Cortázar: “No puede haber desarrollo de calidad sin política de calidad”

El economista y exministro de Estado en el gobierno de Patricio Aylwin y en el primer período de Michelle Bachelet, René Cortázar, analizó la coyuntura económica y social por la que pasa Chile a menos de tres semanas para el Plebiscito para una nueva Constitución.

En la instancia, realizada este lunes por militantes de la Democracia Cristiana (DC), Cortázar anunció su postulación a la Convención Constituyente y apuntó a la política como el principal problema que afecta al desarrollo del país hoy.

El economista afirmó que Chile pasó por 40 años de mediocridad en su desarrollo económico siendo el sexto en Latinoamérica, desde 1950 hasta 1990, y que en los primeros 10 años del regreso a la democracia se logró a pasar a ser el primero en la región.

Citando al Premio Nobel de Economía Douglas North, Cortázar señaló que “no hay países destinados al desarrollo y razas destinadas al subdesarrollo. Esto no tiene que ver con los jugadores, tiene que ver con las reglas del juego, lo que ellos sean capaces de construir como reglas del juego”.

En esta línea, el economista ejemplificó con la regla fiscal, que permitió pasar de déficits fiscales a superávits, la regla tributaria, la regla de apertura al comercio exterior, entre otras, como algunas de las reglas claves que mejoraron y permitieron a “nosotros los chilenos de siempre, pasar del sexto al primer lugar, con lo que eso significa en la calidad de vida de la gente”.

Para el exministro, desde 2014 se ha vuelto a ver un deterioro en las reglas del juego, lo que devolvió al país a una etapa de crecimiento mediocre, con un fuerte efecto en la clase media emergente, que define como el 40% que logró salir de la pobreza desde 1990.

Cortázar expresó que las reglas del juego tienen un punto en común. “Todas se determinan en el sistema político y, por lo tanto, la clave del desarrollo es política. No puede haber un desarrollo de calidad sin política de calidad”, precisó.

El exsecretario de Estado profundizó en este punto y argumentó que los problemas más graves que tiene en el presente el sistema político son la polarización y el fraccionamiento.

Plebiscito

En su exposición en el conversatorio René Cortázar, explicó por qué ve una gran oportunidad de enmendar el rumbo en una Convención Constitucional.

Para el economista hoy el país no es capaz de hacer las reformas que necesita y para corregirlo se necesita, en su opinión, un cambio en el sistema electoral y de partidos.

“Yo digo que si no lo hacemos no hay salida. Este sistema político no es capaz de producir los cambios, pueden cambiar los gobiernos y no van a ser capaces de producir los cambios, vamos a seguir en el declive. No se pueden hacer (cambios) en el Congreso porque están demasiado afectados por el tema y se puede hacer en la Convención Constitucional”, expresó.

Aunque Cortázar también ve riesgos en la Convención Constitucional y afirmó que “el riesgo es seguir deteriorando aún más las reglas del juego que tenemos y sabemos que si las seguimos deteriorando, el desarrollo se frena”.

Sin embargo, el exministro manifestó que hoy tenemos una posibilidad que no teníamos hace mucho tiempo. “La posibilidad de iniciar una nueva etapa, que nos saque de este deterioro en el que hemos estado por largos años. Yo, en lo personal, sin dramatizarlo, sinceramente creo que es la última oportunidad, no pienso que el próximo presidente vaya a arreglar la situación. Es cosa de ver los posibles ganadores”, expresó.

Por último, Cortázar afirmó que “si sale mal, vienen 30 años de estancamiento como conocimos en el pasado. No la gran crisis brasileña, no la gran crisis argentina, no la gran crisis venezolana, la mediocridad”.