Ricardo Mewes advierte que crisis de seguridad afecta el ecosistema empresarial

Con las crecientes tensiones por la crisis de seguridad en el país, el presidente de la Confederación de la Producción y Comercio (CPC), Ricardo Mewes, en una entrevista con Radio Pauta, se refirió a cómo está afectando el crimen organizado al empresariado, y las decisiones de inversión dentro del país. “Cuando un empresario quiere invertir en nuestro país, ya sea nacional o extranjero, lo primero que va a ver es cómo es el país donde quiere realizar esa inversión, y un tema que es relevantísimo es la seguridad”, sostuvo Mewes.

El presidente de la CPC afirma que en el extranjero, los empresarios muestran preocupación por la situación de seguridad del país, y que le preguntan qué está pasando con Chile. A lo anterior, Mewes reconoce que ahora no se está pasando por un ambiente propicio para los negocios.

“La última cifra que nosotros teníamos, que el sector privado invierte cerca de los $2.000 millones de dólares en seguridad. Hay que protegerse con cámaras de seguridad, los pequeños comercios que tienen instalaciones, tienen rejas, todo eso va afectando el ecosistema empresarial. Los grandes centros de distribución, los supermercados, hay que contratar guardias, en fin”, explicó Mewes.

Mewes también reconoció el esfuerzo del Gobierno en esta materia, pero afirma que falta inversión en inteligencia. “Un sistema de inteligencia muy robusto, que incluso hay un proceso de la inteligencia residual que generan las Fuerzas Armadas, bueno que se acopia toda esa información para ir en función de el crimen organizado, que son fundamentalmente las bandas criminales que hoy día están funcionando y que vemos lamentablemente con alto poder de fuego”, comentó.

Así, Mewes sostiene la importancia de estar todos compenetrados para acabar con el crimen organizado. “El Estado tiene que ir interviniendo las poblaciones, tiene que ir interviniendo aquellas zonas más vulnerables donde el narcotráfico ha penetrado en forma importante, y esa es labor también que tenemos, que quizás es de mediano plazo (...), tiene que ser en conjunto con todos y aquí no caben dos posiciones. Tenemos que ir, absolutamente abordar ese tema como sociedad entera”, declaró.

Relación con el Gobierno

La semana pasada, el Presidente Boric, en el marco de los 53 años de la nacionalización del cobre, apuntó a que los empresarios no tenían buena relación con el Gobierno, afirmación que Mewes desmintió, para decir que la relación ha sido “fluida y permanente”.

“Uno genera confianza para decirle a la contraparte, mire esto a mí no me parece, no me gusta, creo que el camino yo hubiera tomado otro en función de los valores, de los principios que yo tengo, lo que yo pienso y de lo que represento”, explicó Mewes.

En esa misma línea, agregó que “podremos discrepar de la política pública, y ahí no tiene que ver con que nos caiga bien o mal, sino que claramente tenemos una mirada de la sociedad distinta”.

Respecto al trabajo del Presidente en cuanto a su relación con los empresarios, Mewes observa que “ha ido cambiando el Presidente, por lo demás ha dicho que es importante la relación y el trabajo público privado. Ha tomado parte de lo que yo dije incluso en el discurso de Enade, que él no se conformaba con un crecimiento del 2% a largo plazo. Yo planteé justamente que nosotros teníamos que volver a crecer a tasas, ojalá del 4%, o sea, en términos de los datos duros, creo que tenemos además convergencia en el diagnóstico”