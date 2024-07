Ricardo Mewes: “Las instancias de conversación con el gobierno nunca se han cortado”

A exactos cinco meses de dejar el timón del máximo gremio empresarial del país, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, evita a toda costa escalar y rememorar los capítulos más complejos de la relación entre el gobierno y los empresarios, pese a que esta semana el Presidente Boric lanzó nuevamente sus dardos al mundo privado.

El líder del mayor gremio empresarial del país también se refiere por primera vez a la carrera ya iniciada por sucederlo en el timón de la CPC_en diciembre próximo y es cauto ante la posibilidad de un pronto acuerdo en materia de pensiones.

Hace cuatro meses usted dijo que “hay un sesgo ideológico antiempresarial de una parte del gobierno” y agregó que “no han acogido casi nada” de sus propuestas en materia de crecimiento económico. ¿Sigue pensando lo mismo o hay un cambio?

-Ha habido un cambio. Hemos estado conversando con el Ejecutivo a propósito del proyecto de ley de cumplimiento tributario. Diría que ha sido una buena conversación. También hemos hecho lo mismo con el mundo parlamentario. Hay cosas que evidentemente pensamos que podrían mejorarse, pero hay otras en que se ha ido entendiendo cuál es el fundamento que nosotros teníamos detrás de las propuestas que hemos hecho. La propuesta tributaria procrecimiento que hicimos el 2 de enero aún no sabemos si va a ser atendida o no, pero hemos visto señales del ministro Mario Marcel cuando, por ejemplo, en el Chile Day en Canadá dijo que podría ser considerada la baja de impuestos del 27% al 23% para quedar equiparado con la Ocde. También ha habido mayor receptividad sobre el proyecto de permisos sectoriales del ministro de Economía, Nicolás Grau. Nos parece que el proyecto va por el camino correcto y esperamos que se apruebe ojalá lo antes posible. Entonces, ha ido avanzando la relación que tenemos con el gobierno.

El gobierno ha estado, entonces, más receptivo a propuestas pro crecimiento…

-Así lo veo yo. El Presidente también ha dicho que no se queda tranquilo con el crecimiento del 2%, sino que él aspira a más. Nosotros, evidentemente, también aspiramos a más, porque solo con un crecimiento alto y sostenido Chile logrará alcanzar el desarrollo, con todo lo que eso implica en mejor calidad de vida para las personas. Para lograrlo, tenemos desafíos importantes como mejorar la productividad, atraer capital, generar espacios para la capacitación y todo lo que tiene que ver con los cambios profundos en materia de transformación digital.

Durante la última Enade y tras el reciente capítulo de disputa en torno a los dichos del Presidente sobre los bancos “coñetes”, el “más Narbona, menos Craig”, y otros puntos de desencuentro, la relación entre el gobierno y los empresarios llegó a un peak de tensión. Luego de eso, ¿el clima de relación entre gobierno y empresarios ha mejorado?

-Siempre hemos mantenido un diálogo abierto y franco con los principales ministros de gobierno como Mario Marcel, Jeannette Jara (Trabajo) y Nicolás Grau. Hubo un momento en que al Presidente no le pareció la forma en que yo expresé nuestras preocupaciones, con datos objetivos emanados del Banco Central, pero la relación con los ministros siguió como venía de antes. Nos hemos preocupado acá de mantener buena relación con el gabinete y con los parlamentarios. Las instancias de conversación (con el gobierno) nunca se han cortado. Esto no significa que siempre vamos a estar de acuerdo; tenemos miradas distintas de la sociedad, de lo que pasa en el país, de cómo hacer empresa, de las libertades.

Sin embargo, esta semana el Presidente retomó las críticas al gran empresariado al decir espontáneamente que “no le caemos bien”. ¿Qué le parece y cómo interpreta esta reiterada arremetida del Presidente en contra del empresariado? ¿Cómo se entienden estas palabras en un clima que había tendido a mejorar?

-El mundo empresarial -los gremios y las empresas- trabaja y colabora permanentemente con el gobierno y todos los actores de la sociedad para construir un mejor país, en base al diseño de buenas políticas públicas que permitan mayor bienestar para todos. Sea quien sea gobierno, siempre hemos propiciado la alianza público-privada y el trabajo colaborativo, porque entendemos que esa es la manera de cumplir nuestro rol, aportando al desarrollo del país y a mejorar la calidad de vida de las personas.

Bajo este contexto, ¿qué le parece la llegada de Javier Etcheberry a Impuestos Internos?

-Es una buena señal. Conocemos a Javier hace bastante tiempo, particularmente lo que él hizo en el gobierno de Ricardo Lagos. Es una persona que, además, ha sido empresario y conoce a la empresa, por lo que va a saber los “dolores” que tiene el mundo empresarial con Impuestos Internos, particularmente los medianos y más chicos. Él tiene muy claro que las grandes empresas tienen todo el soporte necesario para lidiar con Impuestos Internos.

Estuve con él en un seminario esta semana y quedé gratamente sorprendido por el cambio de mirada que planteó. Durante todo este tiempo habíamos visto que la mirada del proyecto de ley de cumplimiento tributario en particular tenía que ver con abordar la evasión de los grandes empresarios, pero ahora el nuevo director del SII dijo que su mirada estaba en la evasión de las bandas criminales, de la evasión que se produce con la informalidad, que está hoy día en el 28%, y todo lo que se genera a partir del crimen organizado, el lavado de dinero, en fin. La mirada que tiene el nuevo director del SII apunta en el sentido correcto. Quiero decir también que está bien que nos fiscalicen, y a todo el mundo, pero hay que poner el foco donde más duele.

Ricardo Mewes, presidente de la Confederación de la Producción y del Ccomercio (CPC).

¿Cree que se necesita un nuevo gobierno corporativo para Impuestos Internos, de modo de flexibilizar un poco más el levantamiento del secreto bancario?

-Voy a separar esa pregunta en dos partes. Cuando se planteó sacar de los tribunales tributarios y aduaneros la calificación de la norma elusiva, a nosotros no nos gustó esa figura, porque nos pareció que aquí tenía que haber un juez que lo determinara. Dado que esa figura siguió adelante (dentro del proyecto de cumplimiento tributario), propusimos que haya un cuerpo colegiado y una modificación a la gobernanza de Impuestos Internos para que sea un contrapeso al funcionario que va a determinar si o no hay elusión. La discusión es esa y no tiene que ver necesariamente con el secreto bancario. Entonces, si la norma sigue por la vía de los tribunales tributarios y aduaneros, no nos complica que el esquema que actualmente rige para Impuestos Internos siga igual.

¿Pero qué piensan en particular con la idea de flexibilizar el levantamiento del secreto bancario?

-Lo primero es decir que no nos gustó la aprobación de la norma que le permite a la UAF (Unidad de Análisis Financiero) levantar el secreto bancario (sin orden judicial). Tenemos que cuidar la institucionalidad del país. Nosotros tenemos servicios fiscalizadores, juzgados, y hoy día, tanto la UAF como Impuestos Internos tienen que pasar por la Corte de Apelaciones para saber si se levanta el secreto bancario o no se levanta. ¿Cuál es el sentido de que sea un funcionario de la UAF que pida a discreción levantar el secreto bancario? ¿Por qué queremos saltarnos la institucionalidad? Ese es nuestro tema de fondo.

Carrera por la CPC

Bajo el actual ambiente político, ¿cree que hay una posibilidad mayor de llegar a un acuerdo en materia de pensiones?

-Con el acuerdo de la mesa técnica, da la impresión de que sí. Pero la mesa técnica, que hizo un trabajo importante, no llegó a acuerdo en algunas cosas, que son las más importantes, y se las dejó al mundo político. Lo importante acá es que se mejoren las pensiones. Si se logra un buen acuerdo en que se logren mejores pensiones, bienvenido sea. Pero aún no hemos visto las indicaciones del gobierno, por lo que no puedo decir si va a haber un acuerdo o no. Hay preguntas que aún no están cerradas.

A cinco meses de su salida de la CPC, la carrera por quién va a liderar el gremio ya comenzó. ¿Cuál debería ser el perfil de la persona que deba reemplazarlo en diciembre próximo?

-Lo primero es que tiene que conocer muy bien el funcionamiento de la empresa, la relación con los trabajadores, lo que pasa en el día a día de la empresa. Que si discutimos de tributos, sepa cómo “pegan” los impuestos a la empresa. Lo mismo si hablamos de temas laborales. Tiene que estar más en terreno y disponible para viajar, para ir a diferentes regiones.

¿Le gustaría que esta vez fuera una mujer la que liderara el gremio?

-Esto más tiene que ver con la persona y sus competencias, más que si es hombre o si es mujer. Hay que tener la capacidad de articular a seis líderes gremiales y de relacionarse también con un nuevo gobierno y con término de un gobierno. Eso requiere conversación, lineamientos.

Algunas personas en privado también mencionan a su actual vicepresidenta, Susana Jiménez, como una posible candidata a la CPC. ¿Qué le parece ese nombre?

-En la última reunión del comité ejecutivo les traspasé la “pelota” a los presidentes de los gremios y les dije que ojalá tuviéramos resuelto tener una candidata o candidato un mes antes del 15 de diciembre. Yo tengo que abstenerme un poco de emitir opiniones. Lo que sí puedo decir es que para mí Susana ha sido un apoyo extraordinario, me ha ayudado muchísimo en lo técnico, es una persona de una calidad humana espectacular, pero aquí la llevan los presidentes de los gremios. Son ellos los que tienen que tomar la decisión al interior de cada una de sus instituciones, son ellos los que votan, son ellos los que nominan a los consejeros y, por lo tanto, en ese sentido no me voy a pronunciar.