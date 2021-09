Von Appen aborda renuncia de Hasbún y dice que Sofofa debe “hacer una reflexión interna” antes de participar en el debate de las políticas públicas

Fue sin duda uno de los remezones para la actual administración de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa). Este lunes, Oscar Hasbún, hombre de confianza de Andrónico Luksic dejó el Comité Ejecutivo, por diferencias con su actual timonel, Richar von Appen.

Los énfasis de la actual dirigencia fueron el detonante para que el gerente general de la Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV) diera un paso al costado. Y aunque Von Appen destacó la labor de Hasbún, dijo que mantiene su postura de que el gremio no debe participar activamente en el debate de las políticas públicas.

“Algunos piensan y hay que aceptar que eso puede ser algo válido. Yo personalmente pienso distinto, de que la Sofofa tiene que salir a hablar y estar en el debate de las políticas públicas hoy día. Creo que tenemos que hacer una reflexión interna primero, porque lo que es muy importante, los músculos de la Sofofa son sus empresas y las empresas tenemos que hacer un buen trabajo. Todos los indicadores nos muestran que nosotros tenemos falencias y que tenemos que mejorar nuestro trabajo con los clientes, en la relación con los trabajadores, con los contratistas, la relación con los territorios. Esto se resume en la palabra diálogo. Lo que le ha pasado a la sociedad y a la empresa es que le ha faltado diálogo con los distintos grupos de interés que rodean la actividad empresarial”, señaló von Appen en Radio Duna.

El actual presidente de la Sofofa, quien asumió el cargo en mayo de este año, en reemplazo de Bernardo Larraín Matte, enfatizó que la propuesta que presentó dentro del gremio es primero reflexionar sobre lo que está pasando en el país, y aseguró que en eso ha estado centrado desde que asumió la presidencia.

“La Sofofa no es la excepción de lo que ocurre hoy en el país. Sigo creyendo que hay bastante desorientación respecto de lo que nos ha ocurrido. He estado en una reflexión profunda para entender lo que ha estado ocurriendo. Me sentiría muy incómodo de no entender, conversar para ver qué proponer y eso es lo que hemos estado haciendo en estos tres meses. Oscar además de ser un excelente profesional y persona legítimamente pueden haber distintas visiones y esas yo las acepto. Este es un lugar libre. Aquí están invitados dentro del gremio a participar y a tener distintas visiones, eso le hace muy bien al gremio. Nosotros nos presentamos con una propuesta en lo que dijimos primero lo que vamos a hacer es escuchar, para poder entender y lo que estamos haciendo la próxima semana es tener una jornada y reflexionar nosotros internamente, como lo estamos haciendo como empresa”, indicó.

Cabe destacar que desde que asumió como presidente de la Sofofa, Richard von Appen, sostuvo que su prioridad era escuchar, que quiere diálogo y consensos. El ingeniero comercial y presidente de Ultramar, estará en el cargo hasta 2023 y no podrá reelegirse.