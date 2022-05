Ripley anota tercer trimestre consecutivo con cifras históricas de utilidades e ingresos

Tras un 2021 en donde se revirtieron fuertemente las pérdidas, Ripley registró ganancias este primer trimestre por $11.381 millones, lo que representa un importante salto considerando las pérdidas por $9.860 reportadas en el mismo periodo del 2021. Este resultado significa para la empresa utilidades históricas para un primer trimestre.

En tanto, la firma obtuvo ingresos por $457 mil millones entre enero y marzo pasado, siendo este un aumento de 21,7 % con respecto al mismo lapso del año pasado.

Dicho aumento, dijo la compañía en su análisis razonado enviado a la CMF, se explica por los crecimientos en ingresos de las tres unidades de negocios: retail, banco e inmobiliario. Con ello, la firma alcanzó el mejor primer trimestre en su historia.

En particular, los ingresos del segmento retail consolidado alcanzaron un crecimiento de 17,6% año contra año. Esto, señaló la empresa en un comunicado, estuvo impulsado por una fuerte recuperación en la venta de los canales físicos, “con crecimientos relevantes en categorías foco y un plan estratégico de continuar mejorando la experiencia de los clientes, que ha permitido desarrollar alternativas de automatización, como el sistema scan and go Ripley Pago”.

Considerando el área de retail Chile, los ingresos tuvieron un aumento de 13,8%, mientras que en Perú registró un crecimiento de 28,3%. Esto último se explica en mayor medida por la recuperación de las ventas físicas dada la reapertura total de las tiendas en dicho país.

Con respecto al Ebitda de la empresa, en el primer trimestre alcanzó los $27.673 millones, duplicando de esa forma los niveles obtenidos durante el mismo lapso del ejercicio anterior.

“Con la consolidación de nuestra estrategia omnicanal hemos mejorado nuestra propuesta de valor. Para esto hemos invertido en el desarrollo de una cultura físico-digital, enfocados en la innovación y la flexibilidad para mejorar la calidad de vida de las personas”, señaló el CEO corporativo de Ripley Corp, Lázaro Calderón.

Recuperación de Banco Ripley

Los ingresos trimestrales del segmento bancario alcanzaron un crecimiento de 33,1% año contra año, lo que consolida la tendencia observada desde el cuarto trimestre de 2021. Lo anterior, explicó la firma, se entiende por el importante avance en el proceso de digitalización de Banco Ripley.

Así, en el periodo, un 83,4% de los clientes se atendieron por canales digitales. “Es decir, 1,1 millones de clientes interactúan con el banco a través de la aplicación o homebanking, lo que representa un crecimiento de 13,4% respecto al primer trimestre del año pasado”, afirmó la empresa.

Con ello se ha retomado el crecimiento de la cartera de colocaciones a nivel consolidado, alcanzando un crecimiento de 28,4% con respecto al año anterior, cerrando con indicadores de riesgo que se comparan favorablemente con los niveles prepandemia.

“El crecimiento de las colocaciones está asociado al mayor dinamismo de las economías y a la normalización de las medidas de liquidez implementadas en ambos países. Las colocaciones digitales se duplicaron en comparación con el mismo periodo del año anterior, representando un 32,7% de las colocaciones totales”, explicó la firma.

Por su parte, la billetera digital del banco, Chek, superó los 1,1 millones de usuarios al cierre de marzo y lanzó su nueva tarjeta digital Mastercard Chek. Sobre esto, la empresa señaló que “este lanzamiento nos permitirá continuar ganando tracción y seguir mejorando la experiencia de nuestros clientes con el despliegue de nuevas funcionalidades digitales y alianzas en beneficio de nuestros actuales y futuros usuarios”.

Segmento inmobiliario

Durante el primer trimestre de 2022 los ingresos del segmento inmobiliario consolidado aumentaron un 79,4%, alcanzando los $6.900 millones.

Perú mostró un positivo desempeño en este segmento, lo que se relaciona exclusivamente al Mall Aventura. Durante el trimestre, las ventas alcanzaron los $6.789 millones, “un aumento de 80,9% con respecto al mismo periodo del año anterior, tras un aumento de 29,2% en el flujo de visitantes a nuestros centros comerciales”, explicó la empresa.

Con todo, la firma señaló que Mall Aventura va a desarrollar dos grandes centros comerciales en Perú, uno en Iquitos -el cual retomó su construcción en marzo de este año- y otro en San Juan de Lurigancho.