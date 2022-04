Rodenstock, compañía alemana de lentes ópticos: “Los gobiernos no pueden asustar a las empresas y necesitan trabajar en conjunto”

Setenta años en Chile cumple la empresa alemana fabricante de lentes ópticos, Rodenstock. La gigante del rubro lleva 140 años en el negocio y tiene cerca del 50% de participación de mercado en nuestro país, según sus datos. Además, posee presencia en 85 países, con casi 5 mil empleados a nivel global.

Rodenstock señala que en nuestro país son el principal actor del rubro y el cuarto en el mundo. En Chile cuentan con una planta de 350 trabajadores, un portafolio de 850 clientes y ventas por más de 25 millones de euros anuales.

En el marco de la celebración de su presencia en el país, la plana mayor de sus ejecutivos visitó Santiago para festejar el hito y reforzar su posición. “Chile es un país muy importante para nosotros dentro de la región, pero además tenemos reuniones con nuestros antiguos y nuevos clientes, porque queremos hacer crecer nuestra inversión y negocio acá”, dice el director de Finanzas de la compañía, Marcus Desimoni.

El ejecutivo, quien se unió a la empresa en 2021, también destaca al equipo de Rodenstock Chile y afirma que, dado el buen desempeño de la sede local, aumentarán su inversión en el país. El portafolio de productos de la empresa considera lentes, marcos, instrumentos de medición óptica y servicios para ópticas y consumidores finales.

Sobre los siguientes pasos de la empresa, señala que Rodenstock está impulsando el uso de la inteligencia artificial e investigación biométrica para crear lentes que se adapten mejor a los ojos de las personas.

¿Cómo evalúan su experiencia en Chile tras 70 años de presencia en el país?

-Chile es un país sofisticado, organizado, estructurado, profesional y ambicioso. Es por eso que estamos muy felices de estar aquí y vemos muy buenas oportunidades de negocios. Tenemos cerca de 350 personas trabajando con nosotros y pretendemos seguir creciendo. Como empresa estamos planeando invertir cinco millones de euros (a nivel local) y esa cantidad se podría duplicar en los próximos años, para hacer crecer nuestra producción y centro logístico.

Chile está viviendo un proceso para cambiar su Constitución y asumió un nuevo gobierno, ¿cómo ven este escenario para sus inversiones?

-Es importante que siempre se hagan los cambios con estabilidad. Una estabilidad en términos de cómo se hacen los negocios y con leyes claras, para no llevarse una mala sorpresa. Yo estoy feliz con estas nuevas agendas sociales. Me gusta que los gobiernos estén preocupados de mejorar sus países, pero como empresa siempre necesitamos estabilidad y una visión de largo plazo para que podamos invertir. Los gobiernos no pueden asustar a las empresas y necesitan trabajar en conjunto, porque así se beneficia a la gente.

Mirada internacional

Con respecto a sus operaciones, ¿cómo los afectó la pandemia?

- El 2020 fue un año muy duro. No sabíamos que iba a pasar con la pandemia y todo estaba cerrado. La compañía necesitó financiarse con recursos propios, pero después de tres meses pudimos salir del gran problema y volvimos a crecer. Así que el 2021 casi no tuvo impactos negativos. Se pueden ver menos ganancias o ingresos, pero no es para preocuparse. Al comienzo fue un gran impacto, pero lo pudimos superar. Estamos en una situación muy saludable como empresa, con buenos productos e innovación que nos permitirán crecer como compañía y esos nuevos ingresos también lo verán nuestros trabajadores, porque creemos que las empresas crecen en conjunto.

¿Cuáles son sus metas a nivel mundial?

-Estamos cada vez más enfocados en el uso de la tecnología en la medicina. La gente piensa que los anteojos son un producto básico, pero los estamos llevando más allá con la inteligencia biométrica. La forma en que cada persona ve es un caso extremadamente individual y para garantizar un lente que permita una buena visión y experiencia, una de las claves es la inteligencia artificial. Además, con este tipo de trabajo podemos generar una base de datos suficiente para garantizar una buena visión. Hoy existe un uso masivo de artículos electrónicos y es claro que eso tiene un impacto en la vista, que es mayor que en épocas anteriores, y es por eso que queremos ser una ayuda para la gente que tiene problemas con su visión.

¿Cuáles son las amenazas hoy para su empresa?

-La mayor amenaza que estamos viviendo en Europa es debido al conflicto entre Rusia y Ucrania. Si bien no es un impacto directo para nuestro negocio, este tipo de situaciones genera movimientos en el mundo y tenemos que ayudar. Tenemos la responsabilidad de ofrecer nuestro servicio y también de ofrecer trabajo para quienes están llegando de países en conflictos. Como compañía no podemos ser indiferentes a esto.

¿Ustedes cuentan con operaciones en Rusia y/o Ucrania?

-No, no tenemos ningún negocio en Ucrania y tenemos una subsidiaria en Rusia, pero ya no haremos nuevos negocios en este país. Básicamente, lo reducimos sólo a la venta de lentes para ayudar a la gente y también nos aseguramos de que solo vendemos a particulares. Entonces, no tenemos una relación con el gobierno.

¿Y los riesgos relacionados con su negocio?

-Los pedidos están aumentando y eso significa grandes presiones, pero estamos cumpliendo con nuestros socios comerciales. Pero la inflación que tenemos hoy significa riesgos que se están impulsando por las diferentes decisiones que se están tomando en el mundo y que tienen impactos en la empresa. Se están tratando de solucionar muchos problemas en el mundo, pero si las empresas dejan de hacer negocios también es un problema. Entonces para cada gobierno, para cada Banco Central, es muy difícil equilibrar cómo se puede crecer y cómo se puede mantener la inflación baja.