Rodrigo Valdés espera nuevas alzas de tasa y que el cuarto retiro no se apruebe en el Senado

El debate por el cuarto retiro ya está instalado de lleno. La iniciativa será votada en particular a la vuelta de Fiestas Patrias, y las voces que alertan sobre sus repercusiones económicas siguen creciendo. El exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, espera que el proyecto si es que avanza desde la Cámara de Diputados no sea aprobado en el Senado.

“Hay un 60% de chance de que no pase. Tengo esperanza porque nadie lo ha apoyado, el mundo de la derecha más todavía y creo que es una buena señal y hay varios senadores que terminan sus periodos y no van a reelección, por lo tanto los incentivos políticos son muy distintos. Pueden perfectamente decir que esto es malo para Chile y no lo aprueben. Sigo pensando que es más probable que no haya a que haya”, dijo Valdés en Radio Duna.

Asimismo, señaló que una esperanza es que esta sea la última discusión sobre retiros de fondos.

“Yo me opuse al primer retiro por dos razones muy fundamentales: el primer efecto son malas pensiones. Si vamos rompiendo el chanchito va a haber menos plata para adelante. La segunda razón es que pensaba que abrir esta puerta era imposible de cerrar. El primer retiro podía ayudar, y de hecho ayudó, pero ahora es echarle bencina al fuego. Quizás lo único positivo de la discusión actual, si hay algún rayito de sol en esta discusión es la idea de Boric, de tratar de amarrar que este sea el último. No se si es posible de lograr”, indicó.

Tasa de interés

El Banco Central subió la tasa de interés en su última reunión y el mercado ya anticipa nuevas subidas para hacer frente a una creciente inflación. Valdés también estima que vendrán más incrementos, y estima que debería estar a lo menos en zona neutral.

“Desde un punto de vista macro estamos caminando en el borde. Esto no lo habíamos vivido nunca desde el periodo de la crisis asiática, esto de tener corriendo la economía demasiado rápido para lo que es sostenible. El Banco Central ha hecho bien en subir la tasa, va a tener que subirla mucho más, y va a tener que seguir alertando que estamos caminando a algo que no es sostenible”, indicó.

Y agregó que “la tasa de interés a lo menos debería estar en su zona neutral, no necesitamos una política macroeconómica expansiva. Estoy hablando del nivel de la tasa de interés, que está muy abajo todavía. El Banco Central va a tener que subirla más rápido simplemente porque ya no se necesita. Además tenemos al fisco que decidió extender los IFE y que hace que en el segundo semestre tenga un impulso brutal”.

Pérdida de credibilidad de los técnicos

En cuanto a la pérdida de credibilidad de los técnicos, y lo poco que son escuchados en algunas materias, el economista y académico, afirmó que se trata de un tema global, y que “cuando uno ve a Bolsonaro o como gobernaba Trump y lo que decían del Covid, uno ve que esto es una tendencia global y que viene con una tensión desde la crisis de 2008-2009. Ahí se produjo una caída en la credibilidad del mundo más técnico, y en particular de los economistas, que produjo una depreciación de la credibilidad. Por largo tiempo algunos economistas han o hemos abusado un poco de pasar colado preferencias por técnicas. Lo que uno puede hacer en economía es tratar de evaluar dilemas en que si hago esto se produce esto otro. Cuando hay dilemas, la técnica es insuficiente, los dilemas los soluciona la ética, la política, la ideología, las convicciones. Creo que ha habido mucha pasada de contrabando de muchos colegas en esto. Eso es un problema porque van pillándolos, de que no siempre es técnica, sino que a veces son preferencias”.

El exministro fue aún más allá en su cuestionamiento.

“Creo que en el mundo de los economistas no hemos sido suficientemente claros en las incertezas que tenemos, o hablamos con una seguridad también nos deprecia. Hay gente que decía que con el primer retiro el mercado se va a ir a las pailas, y la verdad es que no estaban tan seguros como para decir eso. Los economistas sabemos cosas, pero no es el horóscopo. No es una bola de cristal precisa y eso hay que comunicarlo mucho mejor. Creo que de a poco, por descuidos, creo que nos hemos ido equivocando y eso ha hecho que el mundo político le crea menos, porque si dices que va a pasar algo y no pasa”, puntualizó.