Diputados quitan firmas a proyecto de retiro de AFP para poder insistir el próximo año previo a las elecciones parlamentarias

Estaba pendiente la votación en sala de la Cámara de Diputados del séptimo retiro de AFP, pero eso ya definitivamente no se concretará. Esto, por cuanto los diputados patrocinantes de dicho proyecto refundido, retiraron sus firmas de las cuatro iniciativas que se habían fusionado. “Tomamos la decisión de hacer retiro de esta moción y por lo tanto se va al archivo”, afirmó el diputado Jaime Araya (Ind-PPD).

El anuncio lo hicieron algunos de los diputados firmantes en un punto de prensa. “Hemos retirado la firma de los autores de los cuatro proyectos que se fusionaron, en atención a que sectores políticos tanto de izquierda como de derecha han obstaculizado en demasía el avance de estos proyectos”, aseguró allí el diputado Enrique Lee (Ind). Además de Lee y Araya, los otros diputados que retiraron sus firmas fueron René Alinco (Ind), Gaspar Rivas (Ind), Ricardo Cifuentes (DC) y Roberto Arroyo (PSC).

Esta fue la táctica que adoptaron los diputados impulsores de los retiros frente a la estrategia que habían empujado en lo más reciente quienes se oponen a ellos. A fines de agosto los diputados de la Comisión de Constitución rechazaron la idea de legislar un nuevo retiro de fondos de pensiones. Por eso, la iniciativa llegaba con informe negativo para ser votado en la sala de la Cámara de Diputados. En las reuniones de comités parlamentarios que vinieron a continuación, distintas bancadas no dieron la unanimidad para que se pudiera poner en tabla el proyecto en sala, como RN, el Frente Amplio, la UDI, Evópoli, el PS, el PC y los republicanos. Eso ocurrió durante varias semanas.

Esa decisión de oponerse tenía una explicación electoral. A nivel general los diputados daban por descontado que cuando se votara este proyecto de retiro de AFP en sala, sería rechazado. Pero el gran problema que veían quienes se oponen a los retiros, es que cuando se pudiera volver a discutir una iniciativa de este tipo, dentro de un año, justo calzaría con la previa de las elecciones presidencial y parlamentarias que se realizarán el 16 de noviembre de 2025. Esto, porque en caso de ser rechazada, de acuerdo a la Constitución, la iniciativa no puede renovarse en el plazo de un año.

Por lo mismo, desde varias bancadas estimaban que lo óptimo sería poder dilatar lo más posible la votación en sala, idealmente hasta después del 16 de noviembre, de modo que cuando dentro de un año se pudiera volver a discutir un eventual nuevo proyecto al respecto en el Congreso, no fuera usado con fines políticos para ir a la reelección.

Otro factor que tuvieron en consideración las bancadas para postergar la votación del retiro de AFP en sala, fueron las elecciones municipales y regionales del 26 y 27 de octubre próximos, porque dado que esta iniciativa tiene cierto apoyo popular, les incomodaba tener que debatir sobre el tema antes de esos comicios.

Sin embargo, ahora que los diputados patrocinantes retiraron sus firmas de los proyectos, estos serán archivados, con la consecuencia de que la materia no será votada en sala. Eso significa que no se rechazarán las mociones, y por lo tanto, no se cerrará por un año la ventana para discutir un nuevo retiro de AFP, sino que más bien, desde ahora en adelante está abierta la puerta para que en cualquier momento se pueda tramitar una nueva iniciativa de este tipo, si los diputados así lo desean. Eso sí, deberán ingresar nuevos proyectos, y el trámite se iniciará desde cero.

“Retiramos la firma para que la discusión se dé en serio y se abra en el año 2025, año de elección parlamentaria, y ahí no se van a poder esconder y le van a tener que dar la cara a la ciudadanía los defensores de las AFP y los que han denostado los retiros previsionales”, sostuvo el diputado Araya.

Añadió que “la estrategia que habían concordado los partidos políticos del oficialismo y de la derecha, los que defienden a las AFP, fracasó. Nos enteramos que lo querían votar después de la elección de octubre y de esa forma matar la posibilidad de que los retiros se discutieran hasta el año 2026. Por lo tanto, hoy día que se ha retirado la firma, el efecto práctico es que la discusión de retiros previsionales se va a abrir en cualquier momento del próximo año y va a pasar lo que precisamente querían impedir, que era que se discutiera en el momento de la elección parlamentaria”.

Em la otra vereda el diputado Eric Aedo (DC) afirmó: “Yo espero que el retiro de esas firmas no tenga que ver con una estrategia, o más bien una táctica, de presentar los proyectos el próximo año previo a la elección parlamentaria y presidencial, sino que más bien sea una convicción, de que este retiro del 10% daña a la economía chilena, daña a los trabajadores y trabajadoras que se quedan sin fondos de pensiones, y es un golpe inflacionario que es complejo después de asumir. Espero que esa sea la motivación y no simplemente una motivación de carácter electoral y populista que va a tener un impacto en la economía chilena a partir del próximo año”.

Por su parte, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, comentó que “mas allá de las medidas que algunos parlamentarios puedan tomar, aquí lo clave es ver las consecuencias que tuvieron los retiros previsionales tanto en el ahorro previsional como en la inflación, y en cómo hacemos esfuerzos para que las pensiones el día de mañana mejoren. Y respecto de lo que la diputada Jiles o algunos pudieran estar patrocinando, es algo que no va a apoyar el gobierno. Nos parece además que postergar estos temas para cuando estén justamente los diputados en campaña, no hace muy bien para abordar las discusiones más de fondo que el país necesita, que van precisamente en el sentido contrario, en profundizar el ahorro previsional, generar un sistema que sea solidario en pensiones y mejorar las pensiones para el futuro”.