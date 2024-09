Exclusivo suscriptor

Frente Amplio y RN frenan votación en sala del “séptimo retiro” y crece tensión por riesgo de que reforma quede para el 2025

Valparaíso. Vista general de sesión de la Cámara de Diputados. Imagen de archivo. Foto: Raúl Zamora / Aton Chile,

Luego de que la Comisión de Constitución derivara a la sala este proyecto, en las últimas semanas ha operado una suerte de turnos en las bancadas para oponerse y pedir que no se vote todavía. El objetivo es postergarlo para fines de año; por lo tanto, si se rechaza no podría discutirse en un año y no contaminaría las elecciones parlamentarias del próximo año.