Scotiabank y Grupo Said acuerdan intercambio de acciones

The Bank of Nova Scotia anunció este lunes que logró un acuerdo con sus socios en Chile, el Grupo Said, para adquirir sus acciones en Scotiabank Chile a través de un intercambio por acciones comunes en Scotiabank.

Según comunicaron mediante un hecho esencial, al cierre de la transacción se espera que Scotiabank incremente su participación accionaria en Scotiabank Chile desde un 83% a un 99,8%.

Asimismo, informaron que la transacción está valorada en aproximadamente $1.300 millones de dólares canadienses (unos US$1.020 millones). También señalaron que, al cierre, Scotiabank pagará $650 millones de dólares canadienses (unos US$510 millones) en efectivo y emitirá 7 millones de acciones, lo cual impactará el índice de capital Tier 1 de Scotiabank en aproximadamente 10 puntos básicos.

Por otro lado, indicaron que esta transacción agregará aproximadamente $35 millones de dólares canadienses (unos US$28 millones) por trimestre a las ganancias de Scotiabank e incrementará inmediatamente la utilidad por acción del banco.

Además, detallaron en un comunicado que “el Grupo Said venderá su participación en las otras afiliadas al banco en Chile y recibirá el dividendo correspondiente al año fiscal 2021 de Scotiabank Chile”.

Luego del cierre de la transacción, “el Grupo Said se convertirá en un accionista relevante de Scotiabank y mantendrá su participación en el directorio de Scotiabank Chile”, agregaron.

“Nos enorgullece haber alcanzado este acuerdo, el cual nos permitirá continuar con la excelente relación con Scotiabank, y formar parte de su grupo de accionistas, teniendo previsto mantener a largo plazo nuestra participación accionaria en este reconocido banco canadiense, líder en las Américas”, dijo Salvador Said Somavía, presidente del directorio de Scotiabank Chile, mediante un comunicado.

“Estamos encantados de haber realizado esta transacción con el Grupo Said, con el que mantenemos una estrecha relación de negocios. Nos complace que la familia Said seguirá participando en el directorio de Scotiabank Chile y Salvador Said continuará como presidente de la Junta Directiva, en la que está realizando un excelente trabajo”, indicó Ignacio (Nacho) Deschamps, director de Grupo Banca Internacional y Transformación Digital de Scotiabank.

“El Grupo Said tiene una fuerte presencia y experiencia en Chile y Latinoamérica y valoramos sus contribuciones al negocio internacional de Scotiabank y al Directorio de Scotiabank Chile”, agregó.

Cabe recordar que el Grupo Said ingresó a Scotiabank Chile en 2018, después de la fusión de éste con BBVA Chile, la que transformó al banco en el tercer actor nacional a nivel de colocaciones en Chile con una participación de mercado del 14%.

La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales y aprobaciones regulatorias.

Cabe recordar que en mayo del año pasado Scotiabank anunció que alcanzó un acuerdo para incrementar la participación en sus operación chilena, con la adquisición de una participación adicional del 7% de la familia Said. Ahí fue cuando la propiedad de Scotiabank en el banco en Chile aumentó a 83%.

Con esto, la familia chilena -que tiene participación en Parque Arauco y Embotelladora Andina- quedó con una participación del 16,76% de la operación en Chile.