Se inicia el pago extraordinario del bono marzo

Este miércoles comenzó el pago extraordinario del Aporte Familiar Permanente 2023, conocido como bono marzo. Esta extensión que fue aprobada por el Congreso hace algunas semanas, beneficia a un millón 500 mil familias. Las personas pueden consultar la fecha y lugar de pago de este beneficio en el call center 101 o en la página web aportefamiliar.cl.

La noticia fue dada a conocer por la ministra del Trabajo, Jeannette jara, la vocera de gobierno, Camila Vallejo y el director nacional del Instituto de Previsión Social (IPS), Patricio Coronado en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

“La entrega de esta ayuda, que busca duplicar de manera extraordinaria este año el Aporte Familiar Permanente, forma parte de un paquete de medidas impulsadas por el gobierno para brindar mayor seguridad económica a las personas; es importante destacar que en solo tres días estarán disponibles los pagos extraordinarios para todas las personas que ya han recibido su Aporte Familiar Permanente regular este año”, señaló la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara.

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, por su parte, dijo que “la seguridad económica y social es una prioridad, que esté disponible la información y no quedar fuera de los beneficios es muy importante. Esto no es solamente la entrega de 2 recursos, sino que también es la desburocratización del sistema y como modernizamos nuestras plataformas y herramientas del Estado para que no sigamos sufriendo los pesares de los trámites”.

Las autoridades informaron además que el 96% de los pagos se realiza como depósito en CuentaRUT u otra cuenta bancaria; y el 4% restante podrá ser cobrado en forma presencial, para quienes no tiene cuenta. El plazo para cobrar la ayuda son 9 meses desde que se emite el documento de pago.

El pasado 20 de marzo, la iniciativa que considera otras ayudas económicas para las familias, fue aprobada por 144 votos a favor y una abstención en el Congreso.

En el caso de la ampliación del bono marzo consiste en que las personas obtendrán el aporte tal como hasta ahora, y recibirán un segundo pago por el mismo monto. De esta manera se alcanza un aporte total de $120 mil. Es decir, en este segundo pago, las familias recibirán $60 mil.

El proyecto aprobado por el Parlamento incluye la ampliación de los convenios para rebajas de medicamentos, la ampliación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y aumento del monto de la beca BAES, la extensión de la postulación al IFE Laboral y Subsidio Protege.