Se inicia la era de Marta Ortega al mando de Inditex, la matriz de Zara

“Os pido vuestro apoyo y paciencia mientras sigo aprendiendo de todos cada día y que, con el mismo entusiasmo y exigencia de siempre, mantengamos vivos los valores de tolerancia, respeto y humildad que nos han caracterizado hasta ahora”. Esas fueron las primeras palabras de Marta Ortega, hija del fundador de Inditex, matriz de Zara, quien desde el viernes último asumió como presidenta del directorio del gigante textil español.

En la carta enviada a los trabajadores de la firma, Ortega señaló que “he nacido y crecido en Inditex, y no ha habido un solo momento de mi aún corta carrera en el que no me haya sentido abrumada por la involucración, profesionalidad, espíritu de superación y sobre todo humanidad de cada uno de vosotros”.

Ortega asumió el viernes en reemplazo de Pablo Isla, quien dejó la presidencia tras 17 años en la compañía, y cuyo legado según han reportado medios españoles, es una valorización en bolsa 52 mil millones de euros por sobre el que se registraba a su llegada. Hoy, la compañía está valorizada en 61 mil millones de euros.

“Al señor Ortega (su padre, Amancio), que creó esta extraordinaria familia, le quiero agradecer que haya puesto todo su esfuerzo a lo largo de tantos años para hacerla crecer y perdurar, y que haya estado siempre al frente de este gran proyecto haciendo que todos lo sintamos como algo nuestro. Al señor Isla le agradezco profundamente los 17 años de intensa dedicación para hacer de Inditex una empresa aún más sólida y preparada para el futuro. Y a todos y cada uno de vosotros os agradezco que hayáis hecho posible este sueño con vuestra valiosa contribución, sin la cual esto no sería posible”, subrayó la nueva mandamás de la compañía.

Marta Ortega asume el cargo en momentos en que se estrena un nuevo modelo de gestión, donde ella es la presidenta, pero Óscar García Maceiras ejercerá como consejero delegado. La presidencia de Ortega no es ejecutiva, pero tendrá responsabilidad directa sobre los departamentos de auditoría interna, secretaría general y del consejo y comunicación.

Este viernes 8 de abril, Ortega inaugurará la tienda Zara más grande del mundo. Son 9.000 metros cuadrados entre una tienda Zara y una tienda Stradivarius en el Edificio España, en la Plaza de España de Madrid. Esta será la primera apertura de Ortega, y forma parte de un plan que en 2022 incluye inauguraciones de grandes tiendas en Doha (Catar), Tokio (Japón) y Oporto (Portugal), entre otras.

La compañía posee 6.500 tiendas en el mundo, pero tiene por objetivo que la venta online supere el 30% de la venta total en 2024. Ese es parte de los desafíos que ahora la hija del fundador de Inditex deberá afrontar.

En su presentación de resultados 2021,la compañía detalló que las ventas crecieron 3% (27.716 millones de euros) respecto de los niveles pre Covid, las ventas online subieron 14%, hasta 7.500 millones de euros -ya representan el 25,5% de las ventas totales del grupo-, y las ganancias alcanzaron los 3.243 millones de euros, un 193% más que las registradas en 2020. Su caja suma 9.359 milones de euros.

Pero del total de las ventas, sólo el 14% proviene de España, un 18% está en América y un 20% en Asia. Sin duda el mercado más fuerte es el resto de Europa, donde vende el 48%. En este contexto, el conflicto bélico en Ucrania representa un problema. La firma decidió cerrar a principio de marzo, de forma temporal, las más de 500 tienda que posee en Rusia, país que representa el 8,5% del EBIT del grupo.

“La prioridad de Inditex sigue siendo su personal, más de 9.000 personas, para las que [el grupo] desarrollará desde ahora un plan especial de apoyo”, señaló la compañía en un comunicado.

Según un reporte del diario El País, Rusia es uno de los países donde las tiendas de Inditex generaron mayor beneficio en 2021: en España las ganancias fueron de 1.083 millones de euros, seguido por Suiza, con 409 millones, Estados Unidos, con 253 millones, y Rusia, con 240 millones de euros.

Marta Ortega asume la presidencia de un gigante -cargo por el que cobrará 900.000 euros por su labor como presidenta y 100.000 como miembro del Consejo de Administración-, pero el contexto para la compañía no es el mejor. En lo que va del 2022, la acción se desploma 29,5%.