Secretario de la Comisión de Constitución de la Cámara adelanta que probablemente no se podrá tramitar un nuevo retiro de AFP hasta el próximo año

Por casi 40 minutos en “puntos varios” debatieron sobre un sexto retiro de AFP en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, en una sesión que no estuvo libre de polémicas.

En concreto, durante este martes se rearticuló la bancada por un sexto retiro, por lo que el diputado René Alinco asistió hasta dicha instancia para pedir que se pongan en discusión las iniciativas que ingresaron en abril.

La diputada Karol Cariola (PC), presidenta de la Comisión, comentó que esta era la primera vez que se solicitaba la tramitación de dichos proyectos, pero recordó que hace algunas semanas se había pedido a la secretaría de la Comisión que pida a la secretaría general de la Cámara de Diputados que envíe el informe técnico jurídico que se iba a realizar sobre esta materia, para ver si es posible tramitar un nuevo retiro.

A continuación, el secretario de la Comisión de Constitución comentó que no hay un informe listo en la materia, pero adelantó que probablemente no se podrá tramitar en la Cámara un sexto retiro, al menos hasta que se cumpla el plazo de un año desde que se rechazó en general el quinto retiro en abril.

En esa línea, el secretario recordó que “la Comisión acordó solicitar el mencionado informe, lo cual se procedió a hacer”. Sin embargo, dijo que “la razón por la cual no lo tenemos en este momento, es porque me explicaban que la solicitud se hizo a instancias de un señor diputado (que pidió el informe), que en definitiva retiró esta moción. Pero yo puedo agregar que nosotros, los abogados secretarios, hemos recibido instrucciones de la jefatura superior, y de hecho ya se ha aplicado en la Comisión de Economía recientemente, a propósito de un proyecto de ley”.

Sobre esto último, detalló que se había presentado un proyecto de ley en la Comisión de Economía, pero era relativo a un tema que ya había sido rechazado en general recientemente, “y la Comisión tuvo que aplicar la suspensión (de la iniciativa), porque es una suspensión de un año desde la fecha en que se rechazó el otro proyecto. Eso sí, nosotros no hemos recibido esa instrucción. El señor secretario de la Cámara de Diputados explicó que el informe que se hizo, o que quisieron preparar para la mesa, abarcaba muchos aspectos, y que van a hacer una versión ad hoc, apropiada, para las necesidades de la Comisión”.

Al respecto, mencionó que “en el fondo la idea es que este informe jurídico que la Secretaría se comprometió a entregar a la Comisión, va a entregar todos los elementos técnicos, jurídicos, para demostrar esta posición, en el sentido de que el artículo 68 de la Carta Fundamental, habla de no poder renovarse, respecto de un proyecto que se ha rechazado en general”.

El secretario enfatizó que “un proyecto rechazado en general es técnicamente un proyecto que muere, porque hay un dictamen de la Corporación en el sentido de no aceptar la idea de legislar, entonces, el renovar implica necesariamente que hay otro proyecto que está presente y que tiene las mismas ideas matrices, y que se tramita, y la interpretación que se ha hecho, por lo menos la que hemos recibido nosotros de nuestros superiores jerárquicos, es que la renovación se puede hacer, pero hay una suspensión de un año a contar del rechazo en general”.

Más tarde el secretario leyó el artículo 68 de la Constitución: “El proyecto que fuere desechado en general en la Cámara de su origen no podrá renovarse sino después de un año”.

La polémica

La presidenta de la Comisión dijo que esperan tener ese informe técnico a la brevedad. Luego, el diputado Alinco comentó: “Me extraña que un ente político se someta a un ente técnico o jurídico, para eso está la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, acá hay como seis u ocho abogados tengo entendido (...) Creo, por lo que logré escuchar al señor secretario, no está muy clara la cosa, según nosotros, que también tenemos algunos abogados asesores, estos proyectos, sino todos, la mayoría de los cuatro o cinco, reúnen todos los requisitos reglamentarios para que se fusionen y se discuta el sexto o próximo retiro”.

La diputada Pamela Jiles (PH) comentó que estos proyectos para girar el 100% y sexto retiro, ingresaron antes de que se rechazara en general el quinto retiro, y ya fueron declarados admisibles por la mesa de la Cámara y enviados a tramitación a la Comisión de Constitución. “Lo que corresponde, acto seguido, es que la presidenta de la Comisión, que tiene esa potestad exclusiva, lo ponga en tabla”, comentó Jiles.

Luego Jiles continuó lanzando dardos contra la diputada Cariola: ”Lo que aquí está en cuestión es la renuencia que ha tenido la presidenta de la Comisión, Karol Cariola, que ha sido un verdadero agente del gobierno, cuya energía fundamental ha estado en impedir los retiros. En este caso, nos enfrentamos a lo mismo: una presidenta de Comisión que busca diversos argumentos para no hacer lo que la ciudadanía está pidiendo a gritos y necesita, que es utilizar sus propios dineros para poder enfrentar esta crisis, por mientras se montan comedias en La Moneda con exigencias de IFEs miserables que se están tramitando para el invierno y que seguramente la gente los va a recibir, en el mejor de los casos, para la primavera”.

La diputada Cariola respondió de manera irónica: “Le agradezco a la diputada Jiles por el exceso de protagonismo que me da de las definiciones políticas de este espacio. Sin embargo, tal como lo señalé en mi primera sesión como presidenta, la impronta de conducción de esta Comisión que he querido dar, es precisamente la impronta de poder construir las tablas colectivamente, incluido en eso, las posiciones políticas que tiene el sector distinto al que yo represento”.

La presidenta de la Comisión agregó que la diputada Jiles “omite una información: que es que yo puse en tabla el quinto retiro (...) A pesar de que omitió información y a pesar de los ataques que recibí, lo que sí quiero decir, es que lo que no me parece correcto es que la diputada Jiles en un punto de prensa en esta Cámara de Diputados, diga que a mí, como diputada de la República, me sacan a patadas de las ferias, y que yo no puedo mostrarme al aire libre, lo cual me parece bastante lamentable, porque no solamente significa incurrir en una mentira, en mis redes sociales todos pueden revisar todas las veces que voy al territorio. Sería bueno que revisaran también cuántas veces va al territorio la diputada Jiles”.

En esa línea, Cariola señaló que “no solamente creo que es una mentira, sino que además es una incitación al odio. Espero que el día de mañana, si alguien se atreve a agredirme físicamente en algún lugar, la diputada se haga cargo de la incitación al odio que está provocando con esto”.

El diputado de Convergencia Social, Gonzalo Winter, dijo que había un problema de funcionamiento de la Comisión, porque ya por más de 20 minutos se había debatido sobre un proyecto de ley en “puntos varios”, extensión de tiempo más larga que le dan a un expositor cuando acude a la Comisión, argumentó. Asimismo, criticó que en esa instancia “se inventen cosas sobre la presidenta de la Comisión, se le falte el respeto a la presidenta de la Comisión”, entre otros.

Sobre el fondo de del debate del sexto retiro, señaló: “Que un proyecto haya sido admisible o haya sido admitido, no necesariamente significa que pueda tramitarse, justamente por el artículo de nuestro reglamento que establece que una vez rechazado en su Cámara de origen la idea de legislar un proyecto de ley, durante un año no se podrá, no recuerdo si es tramitar o admitir”.

Luego Jiles retomó la polémica con Cariola: “Efectivamente presidenta, usted fue la persona que puso en tabla el quinto retiro, una vez que yo la amenacé con una censura”, comentó la diputada del Partido Humanista.

Cariola respondió que “lamentablemente la diputada Jiles va a insistir con informaciones que no son correctas ni apegadas a la verdad (...) Yo no actúo en base a censuras, ni mucho menos amenazas. Si esa es su forma de hacer política...bueno, no es la mía”.