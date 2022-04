¿Se acerca el fin de los retiros? Presidente de la Cámara de Diputados cree que nuevos proyectos no son admisibles, pero falta el sexto por resolver

Los dos proyectos que buscaban un nuevo retiro de las AFP fueron rechazados este lunes por la sala de la Cámara de Diputados: tanto el quinto giro propuesto por diputados, como el retiro más acotado para el pago de deudas que había impulsado el gobierno.

El resultado sorprendió. La Superintendencia de Pensiones y las AFP tenían agendada una reunión para la mañana de este martes, con el objetivo de avanzar en algunos temas de cara a la eventual implementación del proyecto del Ejecutivo. Pero después del rechazo, la cita se suspendió.

La noche del lunes, unos minutos después de que ambas iniciativas fueron rechazadas, el diputado René Alinco (indep.-PPD) apareció con una pancarta que decía: “Presi... los trabajadores quieren 6to retiro”. En paralelo, el diputado Jorge Durán (RN) pidió que “este gobierno se haga responsable de impulsar, en conjunto con los parlamentarios, el sexto retiro real, que se haga cargo de la realidad que está viviendo nuestro país”.

El fantasma del sexto retiro sigue rondando, en momentos en que ya se han declarado admisibles al menos cuatro iniciativas con este rótulo en la Cámara de Diputados. Pero está en manos de la comisión de Constitución y, en particular, de la presidenta de dicha instancia, la diputada PC Karol Cariola, ponerlo en tabla en caso de que quieran tramitarlo.

El diputado integrante de la comisión de Constitución, Leonardo Soto (PS), asegura que “claro que se va a buscar ponerlo en tabla”.

No obstante, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto (PPD), dijo este martes en Hablemos en Off de radio Duna, que “lo que corresponde hoy día es ser responsable y no seguir generando expectativas a la población respecto de un tema que en las condiciones actuales se torna jurídica y políticamente inviable”.

Soto agregó que “la Constitución es clara, en su artículo 68 respecto de nuevos proyectos. Eso efectivamente es así, y nosotros nos vamos a apegar, por tanto, a lo que jurídicamente corresponde. Obviamente, hay otros proyectos que fueron presentados con anterioridad, que se declararon admisibles en los días previos y que están radicados hoy día en la comisión de Constitución, y respecto de su tramitación o no, será la comisión de Constitución, por tanto, la que en primera instancia tendrá que tomar una definición”.

En concreto, el artículo 68 de la actual Constitución señala que “el proyecto que fuere desechado en general en la Cámara de su origen no podrá renovarse sino después de un año”.

Y pese a que la comisión de Constitución, si así lo desea, podría impulsar los proyectos de sexto retiro que ya han sido declarados admisibles, luego de ser consultado, Soto insistió en que cree que “jurídica y políticamente es inviable”.

Es más, durante la mañana de este martes, cuando inició la sesión de sala de la Cámara, el diputado Durán consultó a Soto qué es lo que iba a ocurrir con estos cuatro proyectos de retiro que están radicados en la comisión de Constitución. “Vamos a solicitar un informe a secretaría general que será remitido a la comisión respectiva, que es la comisión de Constitución”, le respondió Soto.

Respecto al proyecto de retiro acotado que impulsaba el gobierno, el mismo artículo 68 de la Constitución señala que en caso de un proyecto de iniciativa del Presidente de la República que fuese rechazado en general en la Cámara de su origen, “podrá solicitar que el mensaje pase a la otra Cámara y, si ésta lo aprueba en general por los dos tercios de sus miembros presentes, volverá a la de su origen y sólo se considerará desechado si esta Cámara lo rechaza con el voto de los dos tercios de sus miembros presentes”.

Eso significa que, si es que el gobierno quiere insistir en su proyecto de retiro acotado, tendría que lograr los votos favorables de los dos tercios del Senado, en una Cámara donde el Ejecutivo tiene menos respaldo oficialista. Por eso mismo y otros temas, hay quienes no ven que ahí haya futuro.

Al respecto, el diputado Soto sostuvo también en Duna que “la complejidad es que requiere dos tercios de los votos de los senadores y senadoras. El escenario en el Senado está especialmente complejo a propósito de lo que está ocurriendo con los cambios institucionales en la Convención. No sé si hay agua en la piscina para llevar adelante esa insistencia”.

Las primeras palabras del ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, luego del rechazo de ambos proyectos, apuntaron más que nada a que el gobierno ahora se enfocará en reformas estructurales, como la previsional y tributaria. “Nosotros como Ejecutivo ahora nos volcamos de manera total a cumplir con el mandato que tenemos, que es proponerle al país una reforma integral y significativa al sistema de pensiones para poder garantizar la seguridad social que durante tantos años, o décadas, los chilenos y chilenas no han tenido”.

Y consultado sobre si insistirán en el retiro acotado en el Senado, Jackson dijo que “tendremos que conversar con los senadores y senadoras, que son quienes tendrían que recibir una insistencia, antes de tomar una decisión como esta. Por supuesto que lo tendremos que analizar desde el gobierno, pero en principio nosotros entendemos que la mayor señal de concordancia que hubo en lo que escuchamos hoy día (lunes), es que se ponía premura en que haya una reforma al sistema de pensiones”.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, también apuntó a que ahora el gobierno se enfocará en la agenda de reformas estructurales que han comprometido. “Nosotros veremos si hay espacio para poder insistir en algunos de estos temas (que proponía el proyecto de retiro acotado del gobierno), está el mecanismo que contempla la Constitución, pero yo diría que en esta etapa, lo más importante para nosotros es concentrarnos en nuestra agenda de reformas de largo plazo, así como en las negociaciones que están en curso, particularmente en torno al ingreso mínimo”.