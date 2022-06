Sector turismo aplaude medidas para flexibilizar entrada de extranjeros, pero las considera insuficientes

El gobierno anunció este sábado una flexibilización en la homologación de las vacunas contra el Covid-16 para extranjeros que ingresen a Chile, la cual rige a partir de hoy lunes 6 de junio. Las principales medidas son la obtención de dicha homologación en dos días y no 10, como era hasta ahora; un “Pase de Movilidad Temporal” con vigencia de 96 horas (renovable), mientras se realiza dicho trámite; la aceptación del esquema de vacunación del país de origen; y la eximición de la homologación por parte de los menores de 18 años.

Y a pesar de que la homologación de vacunas no es obligatoria para el ingreso de extranjeros al país, pero sí se requiere para obtener el Pase de Movilidad, el que a su vez permite acceder a servicios como transporte interno, hoteles y restaurantes, el principal objetivo de los cambios en la normativa es ayudar a la reactivación de la industria turística.

Sin embargo y a pesar de que los actores de este rubro aplauden la medida, hay un consenso de que aún es insuficiente para que el sector levante cabeza. Se prevé que este año ingresen cerca de 1,2 millones de turistas extranjeros a Chile, lo que representa cerca de un 25% de un año normal prepandemia. “Nos parece que dentro de lo engorroso que es el proceso de homologación, esto es sin duda un avance. Una manera de buscar facilitar el proceso. Sin embargo, la verdadera reactivación del turismo va a ocurrir cuando no exista dicha homologación. O sea, que se permita el ingreso, pero con el trámite que se usa en todo el mundo, que es un certificado internacional de vacunas”, comenta Helen Kouyoumdjian, vicepresidenta ejecutiva de la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur), quien agrega además: “No entendemos por qué en Chile aún no se ha tomado como propio ese procedimiento”.

A juicio de la Subsecretaría de Turismo, el efecto inmediato de la flexibilización aplicada se vería en algunas zonas de atracción internacional como la Región de Magallanes y Aysén, así como en el turismo de negocios y reuniones en Santiago. Respecto de este último segmento, el presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga), Máximo Picallo, también cree que los anuncios del gobierno son pasos para reactivar al sector, pero es de la misma idea de terminar definitivamente con el Pase de Movilidad. “Se está usando en ciertos lugares como a la entrada de restaurantes y eventos, pero en la mayoría de los sectores económicos ya no se pide. El sector del turismo receptivo agoniza y ya no podemos seguir esperando”, dice Picallo, quien apunta hacia un tema no menor: “No podemos volver a perder una temporada más de nieve, sobre todo por los turistas brasileros que vienen tradicionalmente en invierno a Chile”, refiriéndose a los centros de esquí y a las actividades asociadas que se dan en las ciudades aledañas, como Santiago y Pucón, entre otras.

Desde la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet), su secretaria general, Lorena Arriagada opina: “Para la industria del turismo y los viajes es de la mayor importancia lograr que las restricciones para el ingreso de eliminen. Todo lo que vaya en esa dirección es necesario, sobre todo, porque Chile está perdiendo conectividad aérea”

Íconos internacionales

El problema es que, según fuentes del sector, los turistas y operadores internacionales del segmento más recreativo, están optando por países que son competencia de Chile y donde las condiciones para entrar son más sencillas, como la Patagonia Argentina, Canadá, Australia o Machu Picchu (Perú). “La mayoría de estos turistas recreativos que viene a los destinos conocidos internacionalmente (Torres del Paine y Patagonia, San Pedro de Atacama o Isla de Pascua), lo hace de forma muy planificada, ya que es un destino muy especial, que está al fin del mundo. No es el mismo perfil del que viene por negocios, al que el Pase de Movilidad Temporal le viene muy bien”, explica Kouyoumdjian.

Por su parte, el sector de los hoteles de alta gama recibió las menores restricciones con matices. Por ejemplo, Eustaquio Martínez, gerente general de Tánica Hoteles, comenta que ve con mucho optimismo las medidas implementadas por el gobierno con respecto a la homologación, ya que “van en la dirección correcta para reactivar nuestro sector que ha estado muy golpeado por la pandemia. También estamos muy felices con la reapertura al turismo de Rapa Nui (Isla de Pascua) en agosto. Han sido más de dos años de cierre y la apertura de la isla será clave para reactivar uno de los destinos en Chile preferidos por los turistas internacionales”, dice Martínez. Tánica posee cuatro hoteles en Chile: uno en Hanga Roa, además del Alto Atacama (San Pedro de Atacama), el Hotel Termas de Puyehue y Termas Aguas Calientes.

Algo más crítico es Rodrigo Donoso, director comercial de Explora: “La reactivación del turismo es una oportunidad para una industria que ha estado muy afectada durante estos dos años, con altos niveles de cesantía. Chile es el único país en el mundo que aún solicita estos trámites y muchos turistas simplemente eligen visitar otros países. Creemos que con los avances de vacunación, ya en cuarta dosis, el gobierno debe avanzar en la eliminación de estos trámites”. Este grupo en Chile posee hoteles en la zona de la Patagonia, Desierto de Atacama e Isla de Pascua.

Desde otra vereda, pero siempre en el mundo del turismo, Dirk Zandee, country manager de Grupo Despegar Andino, sostiene: “Es una excelente noticia para comenzar a reactivar el turismo nacional en Chile. En el país tenemos muchos destinos que son importantes y de gran interés para los extranjeros, como San Pedro de Atacama y Torres del Paine, entre otros. Con esta nueva medida hay mayor flexibilidad para viajes y escapadas exprés”.