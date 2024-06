Sernac arremete con oficio a Andrómaco por no alertar a la entidad sobre problemas con gotitas Clarimir

hace segundos Tiempo de lectura: 2 minutos

25 Julio 2023 Fachada del Servicio Nacional del Consumidor, Sernac. Foto: Andres Perez

La entidad aseguró que esta no es la primera vez que Andrómaco no informa correspondientemente ante alertas de seguridad de productos. Por lo cual aseguraron que no descartan tomar otras acciones de carácter legal.