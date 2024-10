Sernac denuncia ante la fiscalía a banquetera “Chocolatte y Naranja” por presunto delito de estafa

Luego de detectar un eventual delito de estafa y apropiación indebida de la baquetera “Chocolatte y Naranja”, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), denunció a la empresa ante el Ministerio Público.

Entre las denuncias recabadas por el Sernac, se encuentran acusaciones de incumplimientos de los servicios que fueron contratados, por cambios unilaterales y cancelaciones de eventos sin aviso previo y falta de comunicación.

Uno de los registros expresaba que “nadie veía sus platos, ni las cosas que estaban comiendo, no había luz. Hasta quienes servían se iluminaban con las linternas de los teléfonos”.

La consumidora añadió que “era un día importante y son recursos que uno utiliza en una experiencia que nunca más se va a repetir. Lo único que rescato de mi matrimonio fueron las cosas que no dependían de la empresa”.

Otra denuncia describe que “apareció la dueña de la parcela, quien me dijo que había un problema grave, ya que, la banquetera no había pagado el arriendo, y si no pagábamos en ese momento, ella cortaría la luz. Ante esta situación, tuvimos que juntar entre familiares y amigos un monto de $1 millón doscientos mil”.

Asimismo, los clientes acusaron incumplimientos en la devolución del dinero, y sostienen que fueron afectados emocional y financieramente tras los incumplimientos de la empresa.

El director nacional del Sernac, Andrés Herrera, indicó que se trata de una situación muy grave y que, “vamos a poner los antecedentes ante el Ministerio Público porque podemos estar en presencia de hechos que pueden constituir delitos, por ejemplo, estafa y apropiación indebida”.

La autoridad comentó que la denuncia ante el Ministerio Público apunta a que se inicie una investigación desde una arista penal, lo que incluso podría derivar en penas de cárcel.

En tanto, aquellos reclamos en los que la banquetera se comprometió a dar una solución, tienen aviso de incumplimiento, por lo que la empresa tampoco ha cumplido con las posteriores soluciones comprometidas.