Salares Altoandinos se posiciona como el tercer proyecto más grande de litio en Chile

Con los resultados preliminares de concentraciones de litio en el Salar La Isla, la Empresa Nacional de Minería (Enami), afirmó que el proyecto Salares Altoandinos, ubicado en la cordillera de la Región de Atacama, es el tercer proyecto de litio más grande en Chile. El listado lo encabezan el Salar de Atacama y Maricunga.

“Con estos resultados continuamos avanzando con el que se configura como el tercer proyecto más grande de litio en Chile, en términos de recursos y potencialidad de reservas”, comentó el vicepresidente ejecutivo de la Enami, Iván Mlynarz, en un comunicado.

Los datos entregados por Enami, establecen que en los 252 metros de profundidad de un sondaje en el salar de La Isla, se encontraron concentraciones promedio de litio total de 921 mg/l y un máximo de 979 mg/l.

Con los resultados, el vicepresidente ejecutivo de Enami, Ivan Mlynarz, sostuvo que continuarán avanzando en el proyecto, y expresó que “los datos confirmados a la fecha ratifican además que Enami ha hecho bien el trabajo, nos permiten avanzar con más fuerza en concretar este proyecto y alcanzar el objetivo de contar con nueva producción de litio en Chile en los próximos años”.

Los datos revelados sobre La Isla, se suma a los resultados del Salar Aguilar, también parte del proyecto Salares Altoandinos, donde se constató una concentración promedio de litio total de 740 mg/l, con un máximo de 984 mg/l.

Enami también informó que la exploración de los salares continúa tras la pausa por las condiciones climáticas en invierno. Asimismo, sigue en curso la consulta indígena, que busca el otorgamiento del Contrato Especial de Operación (CEOL), solicitado al Ministerio de Minería.

En paralelo, y para buscar las mejores alternativas para una futura explotación de los salares, Enami ha avanzado con el envío de salmueras a laboratorios de empresas de Australia, Canadá, China, Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Esto, para los análisis de tecnologías de extracción directa de litio.

La estatal ya definió un listado de compañías para ser parte del proceso de negociación para formar la alianza público-privada en el proyecto Salares Altoandinos, la que está compuesta por las empresas chinas BYD Chile SpA, CNGR Advanced Material y Co. Ltd; las coreanas, LG Energy Solution LTD. y POSCO Holdings Inc.; la francesa Eramet Chile S.A.; la agencia inglesa-australiana presente en Chile, RIO TINTO Mining and Exploration Limited.

La lista final con los seleccionados para el proyecto se dará a conocer en marzo del 2025.