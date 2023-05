Sernac exigirá devolución de dinero a los asistentes del clásico universitario suspendido

Continúan las repercusiones tras la suspensión del clásico universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile el domingo pasado. Este martes, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) anunció que oficiará a la concesionaria a cargo del Club de Fútbol Universidad de Chile, Azul Azul, y a la ticketera encargada de la venta de entradas, Punto Ticket. Además exigirá la devolución del dinero a los hinchas afectados.

El encuentro fue suspendido a los 31 minutos del partido debido a incidentes en el estadio Ester Roa en el que encapuchados trataron de acceder a la cancha, con bengalas y bombas de estruendo.

Sernac le solicitará a la empresa antecedentes como las medidas de seguridad implementadas para el partido, la cantidad de entradas vendidas y el mecanismo que utilizará para devolver el dinero a los hinchas que se vieron impedidos de disfrutar el encuentro deportivo, junto con las medidas compensatorias en favor de los afectados.

Azul Azul tiene un plazo de 10 días hábiles administrativos para responder al Sernac. Por su parte, la Asociación Nacional de Fútbol (ANFP), ya determinó que el partido se reagendará pero sin presencia de público.

“Los más afectados por los incidentes fueron precisamente los miles de hinchas que asistieron al partido, pues se expusieron a sufrir daños, sin contar con la decepción de no poder disfrutar el partido. Por ende, las personas no pueden y no deben por ningún motivo asumir el costo económico de un espectáculo que fue cancelado por la falta de profesionalismo de parte de los organizadores”, señaló el director del Sernac, Andrés Herrera.