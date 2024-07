Sernac inicia investigación en contra de tienda que comercializa “devoradores de grasa”

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) inició una investigación en contra de “Divinas Store“, una tienda online que comercializa diversos productos descritos como “devoradores de grasa”, y apuntan a tonificar el cuerpo. La entidad advirtió que podría afectar la salud de las y los consumidores que los adquieran.

Lo último en Pulso

A través de un oficio a su representante legal, el Sernac busca que dicha tienda entregue evidencias para comprobar la veracidad de las afirmaciones publicitarias.

“La publicidad de este tipo de productos se caracteriza por una estrategia comercial agresiva, donde les atribuyen diversas propiedades, como bajar de peso o mejorar la salud, que eventualmente exageran o incluso no poseen, usando, además, mensajes que apelan a la autoestima de los usuarios”, explicó el Sernac.

El director nacional de la entidad, Andrés Herrera, puntualizó que “estos productos no solo no cumplirían con el objetivo para el cual fue supuestamente promocionado, sino que además pueden poner en riesgo la salud y la seguridad de los consumidores que los adquieran”.

Desde la entidad recalcaron que la Ley del Consumidor establece que “la información que se consigne en los productos, etiquetas, envases, empaques o en la publicidad y difusión de los bienes y servicios deberá ser susceptible de comprobación y no contendrá expresiones que induzcan a error o engaño al consumidor”.

Adicionalmente, el Sernac enfatizó en que estos productos no son medicamentos ni cosméticos por lo que no requieren un registro ISP y, en consecuencia, no deben contener fármacos.

En caso de detectar incumplimientos a la Ley del Consumidor, la entidad anunció que tomará las acciones oportunas para defender los derechos de los consumidores, lo que podría incluir acciones legales. De tratarse de publicidad engañosa, las multas pueden ir de hasta 1.500 UTM (más de $97 millones); en caso de que implique daños a la salud la sanción puede sumar hasta 2.250 UTM ($145 millones).