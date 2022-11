SNA y paro de camioneros: “Todos quisiéramos que bajara el petróleo, pero sabemos que no es problema de este Gobierno u otro”

El paro y bloqueo de rutas que llevan adelante los gremios de camioneros a nivel nacional sigue generando estragos, elevando la molestia de la ciudadanía y de distintas agrupaciones empresariales. Si ya en la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) se cuadraron con el Gobierno y calificaron las demandas de los transportistas como “excesivas”, ahora fue el turno del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Cristián Alllendes.

En entrevista con Radio Universo, el dirigente gremial afirmó que “es totalmente injustificado este paro” e incluso señaló que en diálogos informales con líderes transportistas “nos dijeron que los dos últimos años han sido muy buenos para los camioneros, les fue bien, y es verdad”.

Ante esto, Allendes cuestionó las demandas que han levantado los sectores en paro sobre rebajar el precio del petróleo. “Todos quisiéramos que bajara, pero sabemos que no es un problema ni de este Gobierno ni de otro. Entonces, creo que son medidas desproporcionadas pedir un 30% de rebaja y eso no es posible. Por qué el resto de los gremios no van a pedir lo mismo”, lanzó.

Además, según advirtió Allendes, la movilización de los transportistas está ad portas de afectar el abastecimiento de las personas.

“Cuando los camiones no pueden circular por las carreteras, o se demoran mucho más, también va a empezar a haber desabastecimiento en supermercados y también en las ferias”, apuntó, y agregó que “si de aquí a mañana o pasado, esto no se soluciona, ya se va a notar el fin de semana claramente desabastecimiento en los diferentes locales de ventas, y eso es muy grave”.

A ello sumó dificultades en la cadena de abastecimiento de centros emblemáticos, como Lo Valledor o La Vega, además de supermercados y centrales frutícolas que reciben la producción directa desde los campos, donde “ya están con problemas”.

Consultado sobre si se está perdiendo fruta, Allendes dijo que “todavía no, pero se puede perder por varias razones”, donde mencionó que la cosecha de frutas y hortalizas no pueden detenerse, “y cuando no la cosechas en el día, ahí ya se pierde”.

A ello sumó el posible efecto en precios, que “puede pasar, porque si hay desabastecimiento, pueden empezar a subir los precios porque hay poco; el que se llegue en una camioneta a abastecer y no en un camión (...) con poco producto, puede hacer subir el precio”.

Incluso refutó las versiones de los transportistas que afirman que no han podido traspasar a precios el alza de los combustibles. “Ellos dicen que no han traspasado los costos, y nosotros que somos los que pagamos los fletes, sí vemos que los han traspasado. Nosotros no hemos podido traspasar el valor de nuestros productos”, señaló.

“Los camioneros han ido subiendo los precios, no es que los precios de ellos estén congelados hace tres años, ni mucho menos”, reclamó.

Problemas para el sector exportador

El dirigente de los agricultores también enfatizó en los problemas para los distintos productos de exportación, no solo de fruta y verduras, sino también de carnes y lácteos, ya que “se necesita sacar los productos porque los frigoríficos se llenan, no hay despacho”.

En esa línea, afirmó que el momento de la paralización de los transportistas les “complica más” que lo visto durante la pandemia, especialmente durante 2021, donde el zarpe de barcos se vio limitado por los problemas logísticos a nivel global.

“Este año se veía bastante normal la salida de los barcos, que fue el gran problema del año pasado, y estábamos exportando. Ya de hecho, esta semana, el barco que salía hoy día sale con un 30% menos de la carga que tenía comprometida, porque los camiones no han podido retirar los containers de Valparaíso y de San Antonio para traerlos a los frigoríficos donde tienen que cargar la fruta y después volver con ellos al puerto”, dijo.

Ante esto, Allendes recalcó que en el gremio transportista “tienen un poder que rompe todo el resto de la cadena” y recordó que en el Senado hay un proyecto en trámite que “hace obligatorio para todos los productos frescos y que son perecibles, de poder embarcar en los puertos, principalmente, y entonces eso debería ser también (exigible) para los camioneros porque sino la que sufre es la pobación y los productores que se demoran un año en producir una hortaliza, o una fruta, o una carne que tenemos que exportar”.