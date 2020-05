“Somos Chile, no Suecia”: Ministro Briones dice que no hay recursos para elevar el monto del Ingreso Familiar de Emergencia

El monto y el mecanismo decreciente son los dos nudos que entrampan al proyecto de ley de Ingreso Familiar de Emergencia en el Congreso. Esto, porque los parlamentarios de oposición acusan de insuficiente el esfuerzo fiscal.

En medio de este panorama legislativo complejo para el Ejecutivo, el ministro Hacienda, Ignacio Briones salió al paso de las críticas y defendió los alcances y el esfuerzo en términos presupuestarios que hizo el gobierno para sacar adelante esta iniciativa.

“Me gusta ser claro y transparente y la respuesta es no. No hay recursos para eso. Somos Chile y no Suecia. No hay recursos para destinar US$800 millones mensuales”, respondió tajantemente, en conversación con radio Cooperativa.

La afirmación de Briones responde precisamente a que uno de los cuestionamientos de los parlamentarios, es que el fondo que se destinó para este grupo, y que asciende a US$ 2.000 millones todavía tiene recursos para que el monto de ingreso sea mayor a los actuales $65 mil por beneficiado y que este ingreso sea parejo durante los tres meses que dura el programa.

Ante esto, el ministro fue claro, y si bien reconoció que el denominado fondo de emergencia cuenta con esos recursos, aclaró que no es posible gastarlos de una sola vez. “No son para un solo proyecto. La contradicción sería pensar que un fondo se va a gastar en un solo proyecto”.

“Es muy fácil sugerir números que son irreales y propios de países desarrollado que se apliquen para un país que no es desarrollado. Con franqueza digo, esos recursos no son factibles”, dijo la autoridad de manera enfática.

Asimismo, insistió que en la actual coyuntura hay que ser especialmente cuidadosos en la forma en que se invierten los recursos, dado que “esto es una película y no una foto en la que vamos a tener más demandas sociales y hay que estar preparados para eso”.

Ante falta de consenso, el gobierno evalúa un veto aditivo ante el rechazo del corazón de proyecto que crea un Ingreso Familiar de Emergencia y que ha sido liderada por el Ministro Sebastián Sichel junto a los subsecretarios Alejandra Candia y Sebastián Villarreal