Sonami reflota propuesta para impulsar a la pequeña y mediana minería elevando umbral para el tratamiento de mineral

Tres medidas concretas para impulsar la actividad de la pequeña y mediana minería presentó este miércoles la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) ante la Comisión del ramo del Senado. Se trata de una propuesta que busca elevar los umbrales de tratamiento de mineral a las firmas de cada segmento, alineándose con las diferenciaciones establecidas en el marco de la discusión del Royalty minero.

En dicha Ley, que grava la actividad de las mineras en forma diferenciada, se dejó a los productores bajo las 12 mil toneladas métricas de cobre libres del pago del impuesto, mientras que entre dicho piso y las 50 mil toneladas, se mantuvo el esquema que grava entre 0,4% y 4,4% del margen operacional a la mediana minería. Pero sobre ese nivel, se aplican las nuevas tasas de entre 8% y 26%.

Ante los senadores, los vicepresidentes de Sonami, Cristián Argandoña y Patricio Céspedes, expusieron los puntos para impulsar la producción desde la pequeña y mediana minería. Así, sostienen que a los proyectos de pequeña minería, y ante la baja en las leyes de los minerales, sus umbrales para procesar minerales deberían pasar desde niveles de 5.000 toneladas a 45.000 toneladas por mes.

El cálculo, según detalló Argandoña, responde a que “Enami tiene una ley de compra de 2,5%, y 40 a 45 mil toneladas mensuales, son equivalentes a mil toneladas de cobre por mes, y al año 12 mil, quedando contenidas dentro de la Ley de Royalty”.

“Si el Estado le va cobrar impuestos a los mineros, déjenos producir con la misma norma para que la renta sí tenga la posibilidad de producirse”, enfatizó.

La segunda medida, apunta a diferenciar entre proyectos nuevos y antiguos, para permitir que las continuidades operacionales no tengan que pasar por el sistema de evaluación ambiental para obtener nuevos permisos. “Como Sonami no estamos pidiendo que nos dejen hacer cualquier cosa, sin someternos a las normas vigentes, pero sí pedimos que las operaciones antiguas que han dado muestra de seriedad, que han operado por 50 o más años, no sean analizadas como si fueran un proyecto nuevo”, explicó Argandoña.

A ello suman la idea de permitir aumentos productivos por una vez, en un período de 5 años y de hasta un 20% en la capacidad de tratamiento de todos los proyectos mineros, sean grandes, medianos o chicos, mientras mantengan el mismo método de producción previamente autorizado.

“El presidente de la República, en el encuentro Enade, emplazó al sector a incrementar la producción en un millón de toneladas. Bueno, yo creo que el sector puede hacerlo, pero para eso tiene que también haber una voluntad de la autoridad”, enfatizó Argandoña.

Los representantes gremiales recordaron que estas propuestas fueron enviadas en septiembre y noviembre del año pasado mediante cartas al Ministerio de Minería y al Ministerio de Hacienda, pero que “hasta el día de hoy” no han obtenido respuestas a sus misivas.