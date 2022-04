Startup chilena Houm abre nuevo negocio para administrar edificios multifamily

Una nueva línea de negocios es la que está impulsando Houm, proptech nacional que el año 2021 fue acelerada por YCombinator e hizo un levantamiento de capital Ronda Serie A en octubre del mismo año, por US$35 millones. La startup anunció la administración de edificios multifamily, con el objetivo de facilitar las operaciones de los edificios de renta residencial con su tecnología.

El modelo de multifamily que ha ido cobrando cada vez más popularidad en nuestro país, se refiere a un edificio que tiene solo un dueño - pudiendo ser fondos de inversión, inmobiliarias o compañías de seguro - y que es exclusivo para renta residencial. “Está creciendo en todas las economías desarrolladas del mundo. Vemos que en Chile, con el aumento de tasas, el multifamily se está transformando en una tremenda oportunidad para seguir desarrollando el mercado inmobiliario. Hoy existen más de 80 edificios de este tipo y está proyectado duplicar esta cifra dentro de los próximos años”, señala Patricio Borgoño, gerente general de Houm.

Por lo mismo, esta línea de negocios se complementa de forma directa con el rubro de Houm, que cuenta con un marketplace donde todas las propiedades son verificadas por “houmers”, quienes visitan el lugar y confirman la información entregada por los propietarios e inspeccionan el inmueble, incorporando credibilidad a la operación y seguridad para quien está arrendando. Además, publican en los principales portales inmobiliarios del país, invirtiendo también en marketing para tener la mayor visibilidad de las propiedades, logrando arrendar la mayoría de sus propiedades en no más de cinco días.

“En los proyectos de estas características, no solo nos encargamos de poner en arriendo la propiedad y encontrar arrendatarios en tiempo récord y minimizar la vacancia, sino también ponemos a disposición nuestro know how, brindando un servicio de comprobada experiencia, con foco en la atención personalizada, pero también para crear comunidad, donde todos se sientan parte, a través de nuestro property management”, agrega Borgoño.