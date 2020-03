Sutil: cómo inclinó la balanza por la CPC

Optimista dice estar Juan Sutil. Es que el empresario agrícola, candidato de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) para presidir la Confederación de Producción y Comercio (CPC) ha ido poco a poco sumando votos a favor. Es que al comienzo de la carrera por liderar el mayor gremio empresarial del país, Juan Sutil no sumaba adeptos debido a su personalidad más directa y también por su cercanía con la derecha más dura, situación que quedó de manifiesto cuando el empresario agrícola afirmó que votaría por el rechazo en el plebiscito del 26 de abril. Sin embargo, esas mismas cualidades hoy lo estarían dejando casi como el candidato único de la contienda empresarial.

Solo hasta hace unas horas la elección del próximo jueves 12 de marzo se vislumbraba como la primera contienda democrática y abierta en la multigremial desde 2006, cuando Alfredo Ovalle, representante de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) disputó el preciado sillón de los empresarios con Carlos Eugenio Jorquiera, de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) y Luis Schmidt, representando a la SNA. Pero la Sofofa cambió el escenario. Este sábado el gremio que preside Bernardo Larraín decidió apoyar a Sutil. La decisión la tomaron luego del cónclave que el viernes tuvo el comité ejecutivo de los industriales con el propio Sutil y también con Ricardo Mewes, representante de la CNC en la contienda (ver nota relacionada).

La cita era clave para el exlíder del comercio, quien esperaba sumar el apoyo de la Sofofa luego de la sorpresa que le causó la decisión que el miércoles pasado comunicó la Sonami, al ser la primera rama de la CPC en entregar su apoyo a Juan Sutil.

“El comunicado de la Sonami me sorprendió. Yo estaba bastante tranquilo, pero bueno, uno está acostumbrado a levantarse muy temprano a trabajar y el desafío por delante, de acá al 12 (de marzo), es trabajar mucho para conseguir la mayor cantidad de votos posible”, señala el candidato a la CPC.

La jugada de la Sonami

Mewes contaba con el voto minero, apoyo que pensaba tenía luego de la conversación que habría sostenido con Alberto Salas, extimonel de la CPC y también expresidente de la Sonami, quien le habría dado su apoyo a fines de enero, previo a un encuentro que el propio Salas habría sostenido con Manuel Melero, presidente de la CNC, y donde también estuvo presente Andrés Santa Cruz, expresidente de los empresarios entre 2013 y 2015.

De acuerdo con conocedores de la cita, incluso hubo un contacto vía telefónica con Rafael Guilisasti -expresidente de la CPC en 2008-2010-, quien en aquella época estaba de vacaciones en el sur del país.

Pero el candidato del comercio no alcanzó a tener un contacto directo con Diego Hernández, actual presidente de la Sonami, antes de que el gremio comunicara su decisión de apoyar formalmente a Juan Sutil, el miércoles pasado. El líder de los mineros se encontraba fuera de Chile y solo volvió ese día para tener una reunión virtual con los integrantes del directorio del gremio. Luego de comunicar la posición, Hernández nuevamente tomó un avión rumbo a Canadá para asistir a la feria minera PDAC, que comienza mañana.

Por eso, en la víspera de la decisión de la Sofofa, el propio Mewes había calificado de clave la cita del viernes en las dependencias ubicadas en Andrés Bello. “Como la CNC ha tenido muchas coincidencias con la Sofofa, yo pensaba que teníamos su apoyo”, responde a Pulso Domingo tras conocer la decisión de los industriales.

“Respeto mucho la decisión y la forma clara y muy transparente en que la Sofofa define su posición. Invitó a los dos candidatos, se junta con su comité ejecutivo para definir esto. A mi me avisó Bernardo (Larraín) de la decisión que habían tomado. Es muy respetable la decisión que ellos han tomado. Es parte del juego democrático”, señala.

Ahora, el escenario nuevamente se pone incierto para el representante del comercio, quien indica que seguirá en carrera por el sillón empresarial, ya que aún falta que la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif) dé a conocer su voto, lo que se espera sucederá mañana.

Las fuentes consultadas indican que los bancos de mayor peso optaron por la alternativa propuesta por la SNA. Una de las cosas que valoran es la estructura de sustento que tiene el candidato agrícola, representada por la solidez del directorio de la SNA y también de la mesa de la Sonami.

Por eso las próximas horas serán cruciales. Este lunes a las 13.30 horas será el comité ejecutivo del comercio. En ese encuentro ya se espera conocer la posición de los bancos y con ese camino despejado, la CNC tomará una decisión.

“Nosotros vamos a revisar nuestra posición el lunes. Ya lo hablé con Manuel (Melero). Tendremos el comité ejecutivo de la CNC y veremos los pasos a seguir. No puedo tomar una decisión hoy día (sábado) dado que me queda pendiente la decisión de la CChC y de la banca”, afirma Ricardo Mewes.

Además, destaca el candidato del comercio que tiene un compromiso con los constructores, con quienes se reunirá el próximo viernes 6 de marzo. Ese día es el directorio de la CChC, instancia que al igual que la Sofofa, contará con la presencia de ambos candidatos a la CPC, los que fueron convocados para conocer en detalle los principales lineamientos de sus campañas.

“Esta elección está muy pareja en cuanto a los perfiles de los candidatos, solo serán detalles los que marcarán la diferencia. Por eso son relevantes estos encuentros”, señala un ejecutivo integrante de una rama de la CPC.

Últimas gestiones

El viernes el comercio tenía la certeza que la elección para elegir al sucesor de Alfonso Swett sería apretada. Es que de acuerdo con los cálculos que sacó el propio Ricardo Mewes, a menos de 15 días de la contienda, era probable que la diferencia de votos sea igual de estrecha que en la elección que dio como ganador a Alfredo Ovalle hace más de una década, quien tuvo solo tres votos de diferencia con el entonces candidato de la CNC.

“Los números no mienten. Los números hoy están inclinados hacia Juan Sutil. Si ya el lunes la banca también toma esa decisión, bueno uno vuelve a contar y no llega. También uno tiene que ser muy claro en ese sentido. Pero hoy día, faltando la decisión de la banca y la decisión de la construcción, y si nos ponemos en el escenario que ambos gremios me apoyen, llegaríamos más o menos empatados el próximo 12 de marzo y la elección quedaría en manos de los expresidentes de la CPC”, pronostica el candidato de la CNC, quien agrega que es hay que tener mucha tranquilidad y esperar.

Y para obtener más apoyos, en las últimas dos semanas, Mewes ha estado conversando con todos los consejeros de las ramas de la CPC que van a emitir su voto. “En esta etapa es importante trabajar con aquellos empresarios que serán consejeros por cada una de las ramas. Es ahí donde tengo que focalizar el trabajo. Hoy día estoy concentrado en aquellos consejeros que irán el día 12 a votar”, indica el candidato de la CNC.

Juan Sutil, en tanto, fue sorprendido “gratamente” con el apoyo que le dio el sábado en la tarde la Sofofa. “Esto reafirma mi compromiso en esta responsabilidad. Agradezco a la Sofofa la tremenda confianza que deposita en mi candidatura y en mi persona y reafirma mi compromiso con los gremios, las empresas y con Chile”, señala al ser consultado.

También recibió muy contento el apoyo de los mineros. “Es un compromiso y un voto de confianza que tengo que estar a la altura de corresponder”, indica.

Es que Sutil aprovechó febrero para tener varias conversaciones con Diego Hernández, quien estuvo en fuera del país gran parte de ese mes. Y también el representante de la SNA conversó con el líder de la banca, José Manuel Mena, con quien se habría reunido a fines de enero.

El actual vicepresidente de la SNA además ha conversado con otros presidentes de ramas, y también con varios expresidentes de la CPC, como José Antonio Guzmán, con quien habló cuando estuvo de vacaciones en el sur del país.

“He conversado con muchos de ellos (expresidentes) y he tenido una muy buena recepción. Probablemente muchos de ellos van a apoyar mi candidatura”, señala Sutil. Sin embargo, todavía no se reúne con Alberto Salas, con quien, indica, tiene intención de dialogar.

Y eso fue un factor clave. Sutil habló con los personajes clave y estaba más estructurado, tenía más soporte. Otro elemento esencial fue que Sutil logró el apoyo de Andrónico Luksic, lo que fue clave para inclinar la balanza a su favor en Sonami, Abif y Sofofa.

Sutil fue capaz de interpretar mejor a un grupo de empresarios que cree que se requiere una voz firme, con la seguridad pública como prioridad.

Las razones de la Sofofa para respaldar la opción del agro

En tiempos especialmente convulsionados para Chile, el Consejo General de la Sofofa tomó ayer su definición en la carrera por el liderazgo de la Confederación de Producción y del Comercio (CPC). En desmedro del postulante de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Ricardo Mewes, se determinó por unanimidad respaldar al candidato de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Juan Sutil, quien ahora queda con ventaja para comandar al empresariado nacional entre los años 2020 y 2021.

Fueron dos las líneas argumentativas presentadas por la Sociedad de Fomento Fabril para tomar su determinación. La primera de ellas, su “destacada trayectoria”. En este ámbito valoran tanto su carrera como empresario, “integrando distintas partes de la cadena de valor (agro, industria, logística y comercialización) y con una extensa presencia territorial a lo largo de Chile”; como su experiencia en la dirigencia “gremial y pública, como vicepresidente de la SNA, socio de la Sofofa y liderando iniciativas de interés público como es la Fundación Reguemos Chile”.

En segundo lugar, se abogó por las cualidades del representante de los agrícolas, las que fortalecerían la posición de la multigremial de cara al crucial debate nacional. “Consideramos que su capacidad para expresar sus convicciones con franqueza y respeto, y al mismo tiempo su apertura a los cambios y al diálogo con otros actores de la sociedad, son atributos relevantes en un período de dos años, donde se determinará el proyecto país de las próximas décadas”, sostienen en el comunicado difundido el sábado por la tarde.

Aunque con esta definición se despeja en buena medida la incógnita respecto a quién comandará a la CPC, la Sofofa llamó a que siga adelante un proceso de elecciones que no se veía desde 2006 en la CPC. Consideran relevante que, de “la manera más abierta y transparente, facilitado el diálogo y el debate”, se permita a los dos postulantes “exponer sus ideas y posiciones”. Subrayan así, que a través del proceso que culmina con los comicios del 12 de marzo, se podrá “dibujar un proyecto CPC que a partir de lo ya construido, evolucione para adaptarse a los cambios sociales y tecnológicos que experimentan Chile y el mundo”.

En ese marco, el organismo liderado por Bernardo Larraín también dedicó buenas palabras para la alternativa de Mewes, destacando su disposición para asumir el liderazgo en un escenario social desafiante. En la misma línea, señalaron estar “convencidos de que cualquiera sea el resultado de este proceso electoral, el mundo empresarial podrá contar con su aporte y el de la Cámara Nacional de Comercio, para poner en el centro de la CPC al Comercio, uno de los sectores más afectados por la violencia que hemos vivido”.