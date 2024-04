Tasa de victimización del comercio registra nueva alza en el segundo semestre de 2023

Una nueva encuesta de victimización realizada por el Departamento de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC), arrojó que durante el segundo semestre del 2023, un 63,4% de los 1.203 locales estudiados fueron víctima de delitos, lo que representa una subida respecto del 60,1% registrada en el semestre anterior.

El presidente de la CNC, José Pakomio, sostuvo que los datos son un reflejo de que la situación en materia de seguridad es crítica, esto pese al incremento del presupuesto a las policías, la aprobación de leyes relacionadas a la seguridad, y el endurecimiento del discurso frente a la criminalidad.

No te pierdas en Pulso

“La gestión por parte de los entes públicos en materia de fiscalización y persecución de los delitos no ha logrado recomponer este escenario: esto lo observamos hoy en la percepción de inseguridad, en las altas tasas de victimización y en la presencia cada vez mayor del comercio ambulante en nuestras calles. El comercio está sumido en una desconfianza respecto de autoridades que no son capaces de atender nuestras demandas, de gestionar nuestras denuncias y de aplicar las penas que en derecho correspondan”, declaró Pakomio.

El análisis fue realizado entre el 17 de enero y el 27 de febrero a establecimientos de las ciudades de Iquique, Antofagasta, Viña del Mar-Valparaíso, Gran Santiago, Concepción-Talcahuano, Temuco y Puerto Montt. El estudio revela que las alzas más significativas en victimización, se observaron en Temuco, con un 70,7%, Santiago, con un 65,3% y Antofagasta con 59,8%.

El retail es una de las áreas que más sufrió delitos, con un 89,4% de los locales analizados. Asimismo, otros minoristas alcanzaron una tasa de victimización del 63,1%, mientras que Compra y Venta de Automóviles, Empresas de Logística y Estaciones de Servicio al igual que Hoteles y Restoranes llegaron a una tasa de victimización de 61,7% cada una.

En el detalle se observa que el delito con mayor ocurrencia es el hurto hormiga, con el 30,1% de las denuncias, seguido por daños materiales al local y hurto, con un 25,2% y un 25% respectivamente. Respecto al hurto hormiga, el 65,2% de los casos fueron delitos en contra del gran retail. El estudio mostró que la mayoría de quienes indicaron haber sido víctimas de estos delitos, lo fueron por más de una ocasión, con una media de 19,8 veces.

Los delitos que registraron mayor ocurrencia, fueron hurto (68,9%), daños materiales al local (66,3%), delito económico (50,1%) y robo de accesorios de vehículo comercial (48,9%).

“En esta encuesta no sólo hay datos respecto de la percepción de inseguridad y de delincuencia, sino datos concretos de victimización efectiva; las personas tienen razones fundadas para sentir miedo. No podemos normalizar vivir con temor. Lo que las personas sienten y opinan es por lo que les ha tocado vivir en su entorno. Por respeto a la ciudadanía le pido a las autoridades asumir que la crisis de seguridad no es una “percepción”, es una “realidad”, de la que debemos hacernos cargo”, comentó Pakomio.

Asimismo indicó que “el combate a la delincuencia requiere no sólo de leyes, sino también de convicción, presencia, coordinación e inteligencia. Sabemos que no sólo enfrentamos delitos comunes, sino que hay un no despreciable porcentaje de la actividad delictiva que está dirigida por el crimen organizado que va acompañado de delitos más complejos y en muchos casos más violentos y que hoy requiere de todos nuestros esfuerzos”.

En promedio, los locales invierten en 6 medidas de seguridad para sus locales, además, un 46% indicó que aumentó sus medidas de seguridad durante el segundo semestre de 2023. Un 54% manifestó que tiene gastos fijos mensuales en medidas de seguridad , los que varían entre los $3,2 millones en los establecimientos más grandes, $780 mil en los medianos, $590 mil en los pequeños y $340 mil por local en microempresas.

Tasa de victimización del comercio segundo semestre del 2023 sigue al alza

Comercio ilegal

Otro factor que creció respecto de la medición anterior, fue el comercio ilegal, donde el 42,3% de los establecimientos manifestó observar su presencia, situación que se hace más notoria en Valparaíso y Viña del Mar con un 52,4%, Temuco con un 44,3%, Santiago con un 43,4% e Iquique con un 43%.

En la misma línea de los sondeos anteriores, este factor tendría incidencia en los niveles de victimización, donde el 74,3% de los locales que acusaron la presencia del comercio ilegal en sus cercanías, también sufrieron algún tipo de delito. Por otro lado, quienes no manifestaron actividad del comercio ilegal, un 55,6% indicó haber sido víctima de algún delito.

Asimismo, quienes observan comercio ilegal a sus alrededores, un 71,1% afirmó que esta actividad aumenta la inseguridad del barrio, además, un 65,7% indica que la situación afecta la seguridad de los clientes y empleados. Asimismo, un 43,3% siente que el comercio ilegal afecta a sus ventas, y el 62% considera que no existe control al respecto.

Nivel de satisfacción

En el análisis se evidenció que para los comerciantes, las instituciones con mayor nivel de insatisfacción son los Tribunales de Justicia (87,8%), el Gobierno (87,7%), el Ministerio Público (79,8%) y el Congreso (79,3%). En cambio, los mayores niveles de satisfacción lo obtuvieron Seguridad Municipal (59,9%), Carabineros (57,4%) y la PDI (37,4%).

Respecto de las expectativas para los próximos seis meses, un 59,4% manifestó que espera que la delincuencia aumente, un 30,5% proyecta a que se mantendrá igual, y solo un 7,3% espera a que baje.