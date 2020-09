Teletrabajo en la era post coronavirus: pros y contras considerados por líderes empresariales

Obligados por el confinamiento que demandaban las medidas sanitarias contra el coronavirus, millones de trabajadores alrededor del mundo han tenido que cumplir con sus labores desde el hogar. Se ha tratado de un experimento forzado por las circunstancias que plantea el dilema respecto a qué hacer una vez que se supere la pandemia, asunto sobre el que ya están reflexionando grandes empresas internacionales.

Si bien hay cierto consenso respecto a que las compañías, que por la naturaleza de su actividad pueden convivir con el trabajo remoto, han podido salir adelante en estos seis meses de confinamiento, las divergencias entre grandes personalidades del mundo empresarial surgen a la hora de comparar los resultados con el trabajo presencial, lo que determinará en buena medida si el teletrabajo llega o no para quedarse.

Decididos por un cambio definitivo

La decisión ha resultado más fácil para quienes ya venían trabajando con planes en la materia, los cuales se vieron adelantados por la propagación del virus. Ese es el caso de Nasdaq, encabezado por Adena Friedman, una de las pocas CEO mujeres del sector financiero. “Nuestra capacidad de poder pasar de todos en la oficina a todos en casa en un período de tiempo tan corto es realmente un testimonio de años de esfuerzo por parte de nuestros equipos de riesgo, nuestros equipos de tecnología y nuestros equipos de personal”, aseguró consultado por la nueva realidad que vive la empresa en una entrevista con Barron’s.

Entre los argumentos que se escuchan para dar un paso en esa dirección están las posibilidades que se abren de conseguir nuevos talentos, que no necesariamente vivan o se tengan que mudar a los alrededores de las oficinas. “Tenía la filosofía de que quería contratar a los mejores y más brillantes, incluso si trabajan desde una ubicación diferente, y ahora, irónicamente, todos estamos trabajando desde otra ubicación”, indicó Heyward Donigan, de la cadena de farmacias estadounidense Rite, a The Wall Street Journal.

A la luz de la experiencia reciente, Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, también se inclina por esa alternativa. “La mayoría de nosotros estamos trabajando de forma remota en este momento, por lo que no tiene sentido que llevemos personas a oficinas a las que muchos de ellos no podrán acceder de todos modos”.

Pero más allá de la pandemia, el líder de la red social plantea que “se trata fundamentalmente de cambiar nuestra cultura y la forma en que todos vamos a trabajar a largo plazo”. En ese marco, se siente “optimista” respecto al futuro de Facebook. “Creo que vamos a ser la empresa más progresista en el trabajo remoto, a nuestra escala seguro. Pero vamos a hacer esto de una manera mesurada, reflexiva y responsable y en fases a lo largo del tiempo”, indicó.

Dispuestos a intentarlo

Aunque no tan determinado como Zuckerberg, Tim Cook, CEO de Apple, también parece estar dispuesto a dar un paso par un cambio más definitivo. Recientemente aseguró estar impresionado por la capacidad de los trabajadores para operar bajo esta nueva modalidad, anticipando que planean que varios se mantengan en esa situación.

“Con toda sinceridad, no es como estar juntos físicamente. Así que no puedo esperar a que todos puedan volver a la oficina. No creo que volvamos a ser como éramos, porque hemos descubierto que hay algunas cosas que realmente funcionan muy bien virtualmente”, indicó Cook, destacando que nuevas versiones de productos como Apple Watcher e Ipads se desarrollaron en teletrabajo.

En el sector financiero también se cuentan empresas que anticipan un futuro que quiebre con la normalidad prepandémica. “No creo que BlackRock vuelva al 100% a la oficina. De hecho, creo que tal vez el 60% o el 70%, y tal vez sea una rotación de personas, pero no creo que nunca tengamos un cuadro completo de personas en oficina”, sostuvo la semana pasada Larry Fink , CEO de BlackRock.

Mizuho, el tercer banco más grande de Japón, informó ayer que planea reducir el espacio de oficinas con el que cuenta en Nueva York y Londres, esto bajo la consideración de que tiene pensado dejar a parte importante de su personal en la modalidad de teletrabajo.

Si bien Hiroshi Nagamine, ejecutivo senior de la entidad, aclaró que no está totalmente definido el modelo que se aplicará, adelantó que están pensando en oficinas con escritorios que no serán asignados personalmente, “de modo que los lugares de trabajo, no solo los nuestros, sino también los de otros, se parecerán más a una oficina sin puestos específicos”, explicó.

Reticentes

Sin embargo, en el mundo financiero son varios lo que no están entusiasmados con ir dejando en el abandono las oficinas. “Creo que volver al trabajo es algo bueno. Creo que trabajar desde casa tiene aspectos negativos ... Hemos visto caer la productividad en ciertos trabajos y aumentar la alienación en ciertas cosas. Por eso queremos volver al trabajo de forma segura”, sostuvo Jamie Dimon, CEO de JPMorgan.

En un dialogo con Brian Kleinhanzl de KBW, consignado por Bloomberg, abordaron temas como la baja de productividad entre los más jóvenes, particularmente los días viernes y lunes, sector que además vería disminuida las posibilidades de aprendizaje debido al teletrabajo.

“El estilo de vida de la FMH parece haber afectado a los empleados más jóvenes, y la productividad general y la ‘combustión creativa’ se han visto afectadas”, indicó Kleinhanzl posteriormente en una nota a sus clientes.

Sergio Ermotti, director ejecutivo de UBS, también planteó sus reparos, indicando que resulta particularmente complejo para las entidades financieras lograr mantener una cohesión entre los trabajadores y una cultura en la empresa cuando se está trabajando desde la casa.

De esta manera, Ermotti sostuvo en una conferencia de Bank of America que “no es sostenible” que una tasa del 85% de las personas que hoy están en teletrabajo se mantengan en esa situación, cifra que a su juicio corre para la banca en general.

Las dudas no están únicamente instaladas en el sector financiero. Entre las grandes tecnológicas también hay quienes dudan de esta oportunidad de cambio que ofrece la pandemia. “No veo nada positivo. No poder reunirse en persona, particularmente a nivel internacional, solo es negativo. Me han impresionado mucho los sacrificios de la gente”, señalaba hace algunas semanas en entrevista con WSJ el CEO de Netflix, Red Hastings.

Tomando distancia de cambios radicales, sostiene que ve más probable que una “semana laboral de cinco días se convertirá en cuatro días en la oficina, mientras que un día es virtual desde casa”, mientras afirma que aprobada una vacuna sus trabajadores volverán al trabajo presencial.

Por su parte, Satya Nadella, CEO de Microsoft, ha indicado que se han dado cuenta de que “algunas personas prefieren tener un espacio de trabajo (...) con una buena conectividad de red de trabajo”, dando a entender que no le entusiasma el que se queden en casa.