Tercer retiro: el cambio de tono de Melero y el pie atrás del gobierno

En su primer día como ministro del Trabajo, Patricio Melero salió a decir en T13 radio, temprano el jueves por la mañana, que el tercer retiro del 10% “no es una buena medida, porque no llega a los que más lo necesitan”. Por ello, sostuvo que buscaría convencer a los parlamentarios de RN para votar en contra del proyecto y que se podían analizar nuevas medidas. “Lo que hemos conversado ayer en el gobierno es que vamos a hacer todos los esfuerzos por persuadirlos e incluso puede haber todavía un margen de mejora de ayudas que den alivio a la forma en cómo estamos enfrentando hoy la pandemia”, comentó. Tampoco se cerró a considerar la propuesta de Joaquín Lavín de usar los fondos del seguro de cesantía. Consultadas fuentes de La Moneda al respecto, dieron piso a los dichos de Melero.

Sin embargo, este viernes por la mañana todo cambió, partiendo por el tono de Melero. En radio Duna señaló: “Yo no me hago grandes expectativas, lo más probable es que se apruebe este tercer giro”. Más tarde, en La Segunda, dijo que no habría entrega de recursos inmediatos adicionales a los US$ 6.000 millones. “La disposición del gobierno es a buscar nuevas formas de ayuda proporcionales a la magnitud de la pandemia y a estar preparados para escenarios incluso peores o complejos a los que se están viviendo hoy día (...) La mirada es más bien con un sentido de responsabilidad a futuro, de estar disponibles a nuevas ayudas que puedan ser necesarias”, detalló.

Fuentes de Palacio señalan que el Presidente Piñera le habría pedido a Melero corregir su dichos del primer día, porque abrió demasiado la cancha de lo posible. Lo que se dice ahora es que si bien el gobierno estaría evaluando medidas para los sectores que hasta ahora no han recibido ayudas, estos planes no se estarían pensando necesariamente para contrarrestar el tercer retiro del 10%, sino para después.

De esta manera, por ahora, la estrategia del gobierno respecto del tercer retiro apuntaría a dejar el peso de la prueba en el Tribunal Constitucional (TC), donde la idea es llegar con el requerimiento antes de la votación en sala que ocurrirá el próximo jueves en la Cámara de Diputados.

De todas maneras, fuentes conocedoras señalan que persisten algunas voces que siguen planteando que sería bueno usar estas medidas como moneda de negociación para el tercer retiro, pero lo cierto es que la mayoría ve que ya es una lucha perdida.

Andrés Longton, subjefe de bancada de RN, aseguró que el gobierno no los ha contactado, ni les ha pedido votar en contra del tercer retiro. “Yo entiendo que el gobierno solamente va acudir al TC y así lo ha dicho públicamente. Nosotros no hemos tenido acercamientos para trabajar nuevas ayudas y me imagino que si no ha tenido acercamiento con las jefaturas de bancadas, van a seguir en esa misma línea”, señaló.P