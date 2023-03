Toteat: Pastelero a tus pasteles

El arte de elegir, preparar y disfrutar. De esa forma, define Hugo Ovando, CEO y cofundador de Toteat, el concepto de gastronomía. A esa industria se enfoca esta startup que acaba de levantar US$ 3,5 millones de inversión. Pero no es que se dediquen a preparar alimentos o recetas para comensales exigentes. Sus ingredientes son una serie de módulos tecnológicos para que los dueños de restaurantes no pierdan tiempo en labores administrativas y logísticas, dedicándose justamente a lo que sabe hacer. En otras palabras: “Pastelero a tus pasteles”.

La historia de Toteat comienza en 2016. Ovando trabajaba como gerente general de una compañía de retail, cuando sus amigos Arístides Benavente, René Marty y Sebastián Segura lo llaman y le presentan una propuesta. “Hay un sector de negocios, que es la gastronomía, que está totalmente alejada de la tecnología. Y llegará un momento donde esa tecnología cambie totalmente a esta industria”, le dijeron a Ovando y lo invitaron a participar en la creación de una startup para adelantarse a ese momento, idea que originalmente había sido de René Marty, actual gerente de tecnología.

Comenzaron desarrollando un pequeño software orientado a los puntos de venta bajo modalidad cloud computing, donde una de las claves estaba en que el sistema fuera estable. Sin embargo, quizá uno de los principales problemas era convencer a quienes trabajan en el rubro sobre la importancia de entrar a la digitalización. Los dos primeros años fueron de un crecimiento uno a uno. Sumando clientes. Mejorando la tecnología. Incluso, idearon una forma para que el sistema siguiera funcionando en momentos en que las redes de telefonía o internet se caían. Un verdadero logro. A fines de 2019 ya tenían más de 700 clientes y Ovando había renunciado a su trabajo para dedicarse totalmente a la ejecución de Toteat.

Pero llegó la pandemia. Prácticamente todos los restaurantes cerraron y Toteat se quedó con menos de 200 clientes. Y bajando. “Fue un periodo muy difícil, pero siempre estaba en nuestro norte que el producto que teníamos era lo que necesitaba el mundo gastronómico”, recuerda Ovando, y agrega: “Rápidamente tuvimos que adaptar la forma en que le cobrábamos el servicio a los clientes. Pero fue clave algo que ya veníamos haciendo dentro de las funciones de nuestro software, lo cual tuvimos que acelerar: conectar la solución con terceros, como los servicios de última milla, facturas electrónica o medios de pago. Eso, pensábamos, sería un verdadero tsunami que empujaría la digitalización de todo el retail. Y, justamente en el corazón de la pandemia ese tipo de servicios explotaron y nosotros teníamos la mezcla correcta para, por un lado, ayudar a los restaurantes en sus puntos de ventas y, por el otro, conectarlo con terceros”. A esto se sumaron otros factores que mejoraron aún más la receta de Toteat, como el fuerte retroceso del pago en efectivo, versus el electrónico y menús QR. Finalmente, la industria gastronómica se digitalizó y esta startup navegaba ese mar de forma perfecta.

Básicamente, Toteat es una plataforma que integra varios módulos para digitalizar diversos elementos de la industria gastronómica de punto a cabo. Desde que un cliente elige dónde o qué comer, hasta la facturación electrónica del comercio, pasando por la relación con los proveedores, inventarios, venta y servicios de delivery, entre otros. Por eso, lo llaman un software gastronómico all-in-one (todo en uno). “Liberamos al dueño del restorán de tener que estar en su negocio, libera al garzón de estar corriendo de un lado para otro, libera al administrador y al cajero de situaciones que son totalmente solucionables con tecnología”, explica Hugo Ovando.

El modelo de negocio se basa en una comisión de un 0,4% (en promedio) de las ventas del restaurante.

Actualmente, tienen 2.700 clientes conectados a su red y 150 mil usuarios conectados a la plataforma (chefs, garzones, comensales, etc.) y el año pasado realizaron 44 millones de transacciones y US$ 3,3 millones en facturación. Su cartera se divide en un 80% nacionales y un 20% en algunos países de la región como Perú, Argentina, Colombia, Venezuela, Panamá, México y Estados Unidos. La proyección es alcanzar un mercado potencial de 5.500 clientes en la región a finales de 2023 y una facturación anual de US$ 4,5 millones.

Tras consolidarse en Chile con clientes como Grupo Civitano, Mokka, Dondoh y Ruby Tuesday, entre otros, Toteat acaba de levantar capitales por US$ 3,5 millones a través de Morro Ventures, un fondo de venture capital puertorriqueño, que ya tiene presencia en Chile en las empresas Cumplo y Chattigo. Además, también entraron inversionistas chilenos como Nicolás Luksic y Cristián Varela.

Aparte de fortalecer el crecimiento en Colombia y México, con esta ronda inversión, Toteat desarrollará más aún el módulo de analítica del software, que mediante inteligencia artificial permitirá que los dueños de los emprendimientos gastronómicos tengan más información para la toma de decisiones, basándose en el aprendizaje de las millones de transacciones mensuales que se realizan. “Así, nos meteremos cada vez más en el corazón de la operación gastronómica”, concluye el CEO de Toteat.