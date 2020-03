Tras jornada de incidentes, Briones llama a condenar enérgicamente la violencia: “Los silencios como los avales la van normalizando"

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, advirtió una vez más sobre los nocivos efectos que tiene sobre la economía y la agenda social el desorden público y la violencia, tras una nueva jornada de manifestaciones y disturbios que afectaron a Santiago y otras ciudades del país.

“Es bastante obvio decir que el orden público está relacionado con la actividad (económica) y está relacionado con todas nuestras actividades cotidianas. No hay que olvidar que la economía es el resultado de múltiples interacciones, desde pequeños empresarios que abren sus comercios, grandes empresarios que producen y que nutren a los consumidores”, sostuvo en conversación con T13.

En esa línea, dijo que cuando el orden público se interrumpe, de manera muy violenta como en octubre y noviembre lo que se tiene “es un resultado de una caída en la actividad económica inevitable”.

En esa línea, el secretario de Estado afirmó que “las sendas caídas” que se observaron en la economía en octubre y noviembre responden exactamente a los hechos de violencia y que la leve mejoría de diciembre y enero coinciden con una fase donde disminuye la violencia.

En tal sentido, sostuvo que el orden público es condición necesaria para tener “un crecimiento decente” y puso paños fríos al Imacec de enero, que superó las expectativas del mercado.

“No es un motivo de celebración. Pongámonos en perspectiva. 1,5% de crecimiento implica que en términos per cápita, descontado el crecimiento de la población, estamos cercanos a un crecimiento de 0%. Y eso no es para alegrarse. Con un crecimiento de 0% la verdad es que no tenemos mayores recursos para una agenda social, no tenemos mejoras de empleo ni mejoras en las remuneraciones reales, eso se tranca”, afirmó.

Por lo mismo, el jefe de la billetera fiscal dijo que es necesario que la violencia cese, que haya una condena muy clara y categórica sobre las manifestaciones de ese tenor.

“De lo contrario, tanto lo los silencios como los avales de este tipo de práctica la van normalizando y esa normalización atenta contra el estado de derecho, que es la base de todo el funcionamiento de la sociedad”, afirmó.