Tribunal de EEUU aprueba plan de reorganización de Latam Airlines

Era un paso importante que faltaba. Este sábado el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York, aprobó el plan de reorganización de Latam Airlines, para salir del Capítulo 11 al que se acogió en medio del impacto de la pandemia.

A través de un hecho esencial enviado a la CMF, la compañía indicó que “la confirmación del Plan por el Tribunal de Quiebras representa el último hito del Procedimiento Capítulo 11 en los Estados Unidos de América. Corresponde ahora implementar en Chile los actos corporativos necesarios para efectos de concretar con éxito la salida de los Deudores del Procedimiento Capítulo 11″.

Por otro lado, la línea aérea dijo que en los próximos días convocará a una junta extraordinaria de accionistas, para que se pronuncien sobre el aumento de capital, la emisión de acciones de pago y la emisión de bonos convertibles en acciones contemplados en el Plan de Reorganización.

La empresa espera completar su salida del proceso durante el segundo semestre de este año, según indicó en el hecho esencial.

En mayo de 2020, la empresa se acogió al Capítulo 11 de la ley de quiebras en EEUU, para reducir sus deudas, obtener nuevo financiamiento y transformar al grupo de aerolíneas. Esto le permitió seguir operando en medio de un escenario complejo para la industria, debido a las restricciones derivadas de la pandemia de Covid-19.

“Desde el comienzo de la crisis que afecta a la industria aérea como consecuencia de la pandemia Covid 19 (...) para Latam Airlines ha significado la paralización de más del 95% de sus operaciones”, dijo a fines de mayo de 2020 en un hecho esencial. El CEO de la empresa, Roberto Alvo, señaló además que acogerse al Capítulo 11 no significa ni la liquidación ni la quiebra de la aerolínea.

Dos años después, y a mediados de mayo de este año, la firma selló un acuerdo con los acreedores que aún se oponían al plan de reorganización para salir del proceso de quiebra.

El plan de reorganización de Latam lanzado en noviembre de 2021 implicaba una inyección de cerca de US$ 8.190 millones a través de una combinación de emisión de nuevas acciones, bonos convertibles y deuda. Al salir del plan, la compañía estima que habrá reducido su deuda a US$ 7.260 millones y tendrá una liquidez aproximada de US$ 2.670 millones.

Más en Pulso