UC: desocupación llegó a 11,2% y se han perdido casi 2 millones de empleos en últimos 12 meses

Más de dos millones de puestos de trabajo se han perdido en los últimos 12 meses y, en particular, entre inicios de marzo hasta fines de mayo, llevando al desempleo a dos dígitos por primera en 15 años, por los efectos en la economía de la crisis sanitaria.

Así lo muestra la segunda versión del “Estudio Longitudinal Empleo-Covid19: datos de empleo en tiempo real”, realizado por el Centro de Encuestas UC, que busca entregar información más actualizada de la situación del mercado laboral, considerando que la metodología del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) genera un rezago relevante en la entrega de información.

El sondeo muestra que la tasa de desocupación llegó a 11,2% durante la última semana de mayo, equivalentes a 890 mil desocupados. Es, además, 2,2 puntos porcentuales mayor que el sondeo de abril (125 mil desempleados más), cuando llegó a 9% (mismo guarismo que registró el INE un mes después). La tasa de desempleo no fue mayor porque en el último mes cerca de 527 mil personas salieron de la fuerza de trabajo. De hecho, en mayo se contabilizaron 653 mil ocupados menos que el mes anterior y 1,9 millones menos que hace un año. Es más, si se toma como referencia el trimestre terminado en febrero del INE, la cantidad de puestos de trabajo destruidos en los últimos tres meses sobrepasa los 2 millones.

“En abril el empleo cayó 13,7% en 12 meses, y el Imacec de ese mes bajó 14,1%, entonces esa caída en el empleo es muy plausible, porque la contracción en la actividad económica fue gigante. Y, con la misma lógica, vemos una caída de 21% en relación a 12 meses atrás, lo cual creo que es indicativo con la actividad de mayo, que nos vamos a enterar en las próximas semanas”, indica el director del Centro de Encuestas UC, David Bravo.

Detalle

De acuerdo a la encuesta de la UC, la mayor tasa de desempleo la registran los hombres, con 12,1%, mientras que en las mujeres llega a 10%.

Por edad, el más alto porcentaje de desocupados está en los jóvenes entre 15 y 24 años, con una tasa de 25,4% (cinco puntos más que hace un mes), prácticamente el doble que el del grupo que le sigue, entre 25 y 34 años, que llegó a 13,2%.

Una tendencia que cambió en este sondeo es que los inmigrantes anotaron una desocupación mayor que los nacionales, alcanzando el 15,7% versus el 11% de los chilenos. En general, la tasa de desempleo de los extranjeros era menor, debido en parte a la demografía de este grupo y a que requieren trabajar por temas de permisos de residencia.

Una explicación para esta alza de la desocupación entre los inmigrantes está en el aumento de la cesantía en sectores relacionados a servicios, que es donde se concentra parte importante de estos trabajadores. La encuesta muestra que el sector más golpeado por la cesantía es el de alojamiento y comidas, con 21,2%, seguido por actividades de entretenimiento (20,2%) y construcción (18%).

Respecto de lo que viene en el mercado laboral, Bravo dice que va a depender de qué pasará con la actividad económica, “que depende de manera clara de la evolución de la crisis sanitaria, si no somos capaces de aplanar la curva de contagios y fallecimientos, no vamos a poder retomar la actividad y, por lo tanto, simplemente no vamos a poder aplanar la curva de desempleo o de la pérdida de empleo”.