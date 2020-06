¿Un lujo o una oportunidad?

Sin duda, la salud es prioridad y el crecimiento y empleo, son unas de claves al momento de hablar de la reactivación. No solo de la economía, sino de nuestra sociedad y país. Existen muchas propuestas y soy positivo que se acordarán potentes planes de reactivación. Debemos eso sí, asegurar y fortalecer el clima y condiciones adecuadas para ganar la competencia por la inversión, la cual será escasa en el mundo.

Dentro de algunas de las discusiones de reactivación, he escuchado la frase “no nos podemos dar esos lujitos ahora” o “no somos Alemania que se pueden dar ese lujo”. Muchos de los que creemos en un “green recovery” no es para darnos un lujito ecológico sino todo lo contrario, es pensando en la creciente evidencia que hacer el bien donde todos ganan, es un buen negocio.

Quitemos por un momento la palabra “green” y hablemos de recuperación más resiliente. Existen ciertos sectores de la economía que se espera que crezcan y, si más encima, sabemos que algunos como el de las de energías renovables generan nuevos puestos de trabajo, de mejor calidad y más resilientes, ¿cuál sería la razón para no acelerar o apostar más firmemente por este tipo de inversión?

En la crisis del 2008, Corea del Sur invirtió una parte importante de su presupuesto de recuperación en medidas “verdes” y hoy son líderes mundiales en baterías y otras tecnologías de baja emisión. Todo esto ocurrió hace más de diez años, hoy pareciera que el campo es aún más fértil para estos “lujos”. Existe más tecnologías disponible y accesible, mercados financieros cada vez más presionados por los tipos de inversión que hacen y en Europa ya se habla de cobros extras a los productos importados de acuerdo a su huella de carbono, por dar solo algunos ejemplos. Sin ir muy lejos, sin el trabajo de los últimos 20 años en la calidad del aire, un estudio muestra que las muertes por COVID podría haber llegado a ser cinco veces mayor en Chile (Fuente: Centro de Acción Climática UCV).

No creo que las 200 empresas que están pidiendo a Boris Johnson un “Green Recovery” sea por filantropía o una defensa reputacional, sino que más bien, están viendo una oportunidad. La salud física y mental, el hambre, el frío y hacinamiento son el foco hoy, y no estamos para “lujos”. Claro que no, pero sí podemos obtener grandes retornos económicos impulsando sectores donde tenemos diferenciación y que crecerán; retornos sociales, al tener mejores empleos y así disminuir la desigualdad ante las crisis; y mejoras retorno-ambientales. ¿Por qué no?

-El autor es director Icare y ex CEO Unilever