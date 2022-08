Unidades de logística y terminales portuarios impulsan resultados de SAAM en el primer semestre

SAAM, compañía que presta servicios portuarios, de remolcaje y logística, reportó utilidades por US$ 43,5 millones al primer semestre 2022, esto es un aumento de 19% respecto al mismo período del año anterior.

Las ventas y el Ebitda semestrales, en tanto, alcanzaron los US$ 409,6 millones -lo que es un aumento de 15%- y US$ 139,1 millones (un incremento de 5%), respectivamente.

A nivel trimestral, en tanto, la compañía ligada al grupo Luksic anotó utilidades por US$ 20,0 millones, siento esto un incremento de 5% con respecto al mismo lapso del ejercicio anterior. En su análisis razonado enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la firma explicó que esto se debió principalmente al avance de las divisiones de terminales portuarios y logística.

Por su parte, las ventas de abril a junio sumaron US$ 207,4 millones (aumento de 10%) y el Ebitda alcanzó los US$ 68,3 millones, lo que significa una disminución del 4%.

Respecto al desempeño de las divisiones a nivel semestral, en la división de remolcadores las ventas alcanzaron US$ 181,4 millones, siendo esto un crecimiento de 12% con respecto al primer semestre del 2021. El Ebitda, en tanto, llegó a los US$ 61,8 millones, siendo esto una disminución de 10%.

En la división de terminales portuarios, en tanto, las ventas sumaron US$ 156,6 millones al primer semestre del año y el Ebitda fue de US$ 57,7 millones, siendo un incremento de 16 % y 13%, respectivamente frente al mismo lapso del 2021. Finalmente, en la división logística las ventas llegaron a US$ 72,4 millones (un aumento de 21%) y el Ebitda US$ 25,3 millones (alza de 41%).

“Nuestros resultados crecieron en el trimestre gracias al buen desempeño de nuestras unidades de Logística y Terminales Portuarios. Esto logró compensar los efectos de una leve caída en la actividad de Remolcadores, junto con un aumento de costos por inflación y valor de los combustibles”, dijo el gerente general de SAAM, Macario Valdés.

Entre los hitos del período, la compañía destaca la adquisición de Standard Towing, que sumó tres remolcadores en Canadá; la incorporación de dos nuevos remolcadores a Chile y uno a Canadá. También, los acuerdos para la compra de remolcadores de Starnav en Brasil y el negocio de remolcaje de Ian Taylor en Perú, que hoy están en proceso de revisión de las autoridades de libre competencia respectivas.

Además, la compañía sumó como hito el anuncio de San Antonio Terminal Internacional de inversiones por US$ 9 millones adicionales, que se destinarán principalmente a nuevo equipamiento.