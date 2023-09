Unimarc acusa al Sernac de cometer errores en la medición de su canasta “dieciochera”

Con un listado de cuatro puntos Unimarc acusó al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) de no realizar un trabajo adecuado a la hora de realizar la medición del valor de la canasta “dieciochera” en cada supermercado. Según el Sernac, que midió 14 productos vinculados a la comida tradicional de la Fiestas Patrias, la firma de SMU -empresa que controla el grupo Saieh-también controladores de La Tercera y Pulso- presentó la cifra más alta frente al resto de sus competidores.

“La falta de rigurosidad en la confección de la comparación realizada por el Sernac induce a confusión y error en la decisión de compra de los consumidores”, dijo Unimarc, por medio de un comunicado, donde acusó inconsistencias metodológicas en el monitoreo de precios.

La firma acusó que no se detalla la marca del producto y sus caracterizas, por lo que “por lo que no se estarían considerando productos idénticos”. Además, apuntó problemas con la forma en que se consignaron los precios: “De acuerdo con lo informado por Sernac los precios se habrían obtenido del observatorio de precios y de los sitios web de los distintos supermercados. Sin embargo, algunos de ellos no cuentan con venta online, por lo tanto, se habrían comparado precios de fuentes distintas”.

Otra de las quejas de Unimarc se basaron en el momento en que se registró el precio del conducto en cuestión. “Impide tener certezas de que el periodo comparado sea el mismo”, explicó

“La herramienta Canasta Dieciochera publicada en el sitio web del Sernac realiza una comparación de canastas que contienen distintas cantidades de productos, comparando por ejemplo canastas de 14 productos para un supermercado y de un número menor de artículos para otros, lo que induce a error a los consumidores”, acotó.

Unimarc también manifestó su molestia en base a que este trabajo también afecta la “relación del cliente con el supermercado”.