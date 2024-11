Vapores mejora su desempeño trimestral, pero ganancias acumuladas retroceden

En el marco de la entrega de resultados corporativos, Vapores reportó una mejora en su desempeño en el tercer trimestre, pero una caída en sus ganancias acumuladas entre enero y septiembre, según los estados financieros enviados este viernes a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

La compañía ligada al grupo Luksic, obtuvo ganancias trimestrales por US$ 325,0 millones, frente a pérdidas por US$ 90,5 millones en el mismo periodo del año pasado, gracias al desempeño de Hapag-Lloyd, donde Vapores tiene un 30% de participación. En el acumulado de los primeros nueve meses la utilidad fue de US$ 194,6 millones, inferior a los US$257 millones obtenidos entre enero y septiembre del 2023.

“Tuvimos un muy buen trimestre gracias a una demanda que se mantiene fuerte, ya que la crisis del Mar Rojo ha absorbido el aumento importante de entrada de barcos ocurrido en el 2024, lo que ha tenido como consecuencia la recuperación del balance estructural entre oferta y demanda de la industria”, dijo el gerente general de CSAV, Óscar Hasbún.

Y agregó que “la preservación del balance entre oferta y demanda es relevante para predecir los resultados de la industria hacia adelante. En este contexto, el orderbook de naves en construcción que serán entregadas hasta el 2027 no debiese ser un riesgo en si mismo de ruptura de este balance. Sin embargo, de cambiar la situación en el Mar Rojo, ello sí podría tener un efecto temporal en dicho balance”.

Con respecto a Hapag-Lloyd, la empresa alemana cerró los primeros nueve meses de 2024 con utilidades por US$1.833 millones, inferiores 46% a las de igual periodo del año pasado y el Ebitda bajó 21% a US$3.592 millones.

Los ingresos acumulados en lo que va del año descendieron levemente a US$15.283 millones versus los US$15.312 anotados al tercer trimestre de 2023, según reportó la compañía naviera esta semana.

En el trimestre eso sí, la empresa mostró un mejor desempeño, ya que ganancias ascendieron a US$1.043 millones, lo que implica un alza de 257% con respecto al tercer trimestre del año pasado, y los ingresos subieron 29,1% a US$5.767.