Ventas por US$ 4.367 millones y alza del 57%: el año récord de bienes durables que comienza a moderarse

Será un año histórico para el comercio. Si el 2020 las ventas de bienes durables crecieron a tasas récord del 40%, ahora -12 meses después-, tal porcentaje ya se acerca al 60%. “El 2019, el mercado estaba estable, en torno al 1% de alza. El 2020 crece un 40% impulsado por el segundo semestre, y este año ya va en el 60% arriba”, señala el retail manager de GfK, Juan Carlos Montes. Añade: “Va a ser el año histórico de ventas de durables, dudo que se vuelva a repetir algo así”. Y el retail da muestras de ello: las ventas por departamento de Falabella en Chile crecieron un 55% a septiembre, Paris reportó un alza del 53%, e Hites, del 43%.

Los últimos datos de GfK a octubre revelan ventas por $ 3.665.035 millones (unos US$ 4.367 millones) frente a $ 2.330.768 millones (US$ 2.777 millones) en igual lapso de 2020, un incremento de 57% en valor. El salto en unidades, no obstante, ha sido bastante menor: de 29%, transitando de 22.765.785 artículos comercializados en 2020, a 29.399.693 en 2021.

Tal distancia entre valor y volumen va en directa relación con el término del llamado precio de entrada... y, más atrás, en directa relación con la mayor liquidez impulsada por las ayudas de gobierno y los retiros de los fondos previsionales. Ambos estímulos -explica Montes- han generado quiebres de stock. Y lo primero que se agota son las versiones más económicas, en un mercado donde, además, la reposición ha sido lenta a raíz de los problemas logísticos derivados de la pandemia.

Así, si el año pasado se encontraban productos desde $ 19.990 hacia arriba, hoy ese precio ya no está. “Eso no existe. Hay un mix más sofisticado de lo que se tenía en años anteriores”, detalla Montes. “Los tickets de entrada no se están encontrando, por lo que se pasó a rangos medios del producto”, subraya.

Por ejemplo, si en 2019 el precio promedio de los notebook que se vendían bordeaba los $ 400.000, en 2020 ya habían saltado a $ 508.000, para llegar a los $ 609.000 este año. Lo mismo con los televisores: de $ 221.000 prepandemia, a casi $ 300.000 en 2021.

Septiembre, empieza la moderación

Los bienes más demandados por los chilenos no cambian. Los celulares, los notebooks y los televisores continúan siendo los artículos más preciados (ver infografía)... al menos en valor. Lo que varía sí son las características de tales artefactos. Si hace un quinquenio, los televisores de pantalla plana de 32′ era los líderes indiscutidos del mercado, hoy las pulgadas superiores han ganado terreno. Dinámica similar a lo sucedido con los celulares.

Hoy, esta última industria se divide entre los llamados phablets, los smartphones y un pequeño segmento -casi inexistente- de los tradicionales teléfonos móviles no inteligentes. Los primeros son aquellos celulares de entre 5,6 y 6,9 pulgadas. De los $ 770.609 millones en celulares comercializados -equivalentes a 3.827.394 unidades- entre enero y octubre de 2021, el 95% son phablets, los aparatos inteligentes de mayor tamaño.

Los celulares son la única categoría de las que están en el podio en valor, que ocupa también el primer lugar en unidades. Es que en volumen -a diferencia de lo que se visualiza en valor- el foco está en el teletrabajo, pero sobre todo en el tiempo libre. “El ocio ha ido creciendo fuerte. El tema gamer ha ido impactando en los hogares. Todo lo que son teclados gamer, audífonos gamer, computadores gamer, ha ganado espacio este año”, sostiene Montes.

Tal es así, que los audífonos con micrófono son el segundo artículo más vendido en cuanto a unidades, con incrementos superiores al 60% (ver infografía). Y el décimo, son los parlantes para karaoke. Entremedio, aparecen los cartuchos de tinta y los mouse. Todo, más orientado a facilitarse la vida en un entorno de trabajo en la casa.

Si bien en el consolidado anual las tasas de crecimiento continúan siendo importantes, la moderación mensual ya se visualiza. Hasta agosto, las ventas semanales de bienes durables bordeaban los $ 75.000 millones, cifra inédita si se considera que en prepandemia el dato era de $ 40.000 millones. Sin embargo, después del 18 de septiembre el monto bajó un 20%, a los $ 60.000 millones, lejos aún de los datos prepandemia, pero ya con atisbos de moderación. “A finales de septiembre se ha visto que hay una tendencia a la baja en cuanto a la venta”, sostienen en GfK. Hay razones claras de bases de comparación. El consumo empezó a crecer fuerte el último trimestre del año pasado, impulsado por el primer retiro de los fondos previsionales que se concretó justamente a fines de julio de 2020. Tras caídas de más del 40%, en agosto del año pasado el descenso se redujo a la mitad, y en octubre empezó la escalada alcista... hasta ahora.

“En agosto-septiembre de 2021 ya se ve una caída en valor versus agosto-septiembre del año pasado, impulsado por el primer retiro y el cyber de septiembre. Y en noviembre debiera caer también, porque en 2020 también hubo cyber ese mes”, explican en GfK. Ahora, el cyber fue en octubre. “En diciembre tal tendencia debiera mantenerse más cercana a cero”, proyectan.

Internet, líderes con Brasil

La penetración de internet creció en un año lo que, sin pandemia, se habría concretado en seis. Si tradicionalmente las compras a través de la web ganaban anualmente 4 puntos de injerencia en el comercio, entre 2020 y 2021 ese porcentaje saltó en 20 puntos porcentuales: de representar el 22% pasó a acercarse al 50%. Entre enero y octubre se han comercializado $ 1.842.903 millones (US$ 2.196 millones) por la web. Vía tienda física, el monto es de $ 1.822.132 millones (US$ 2.171 millones), prácticamente mitad y mitad; liderando levemente internet impactado por el CyberMonday realizado a comienzos de octubre.

Montes afirma, eso sí, que si se toman los datos desde agosto -mes en que se levantaron las cuarentenas y terminaron prácticamente las restricciones de movilidad- la relación se estabiliza en un 40% online y un 60% presencial. “Llevamos unas 20 semanas en ese rango, por lo que creemos que se va a estabilizar ahí”, dice el experto.

Y si en 2019 Brasil ostentaba el primer lugar en penetración de internet en la venta de durables, sin competencia alguna, el Covid-19 cambió el escenario. Hace un año y medio, ese país superaba a Chile en más de 5 puntos. Y ahora, lo alcanzamos. En ambos, la web bordea el 40% de injerencia, siendo los líderes de la región.