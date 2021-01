Wall Street sucumbe a las masas: la jugada de millones inversionistas pequeños que dejó al mercado pidiendo mayor regulación

Opacando a los resultados de Microsoft, Apple, Tesla y Facebook, una masa de inversionistas que se organizaron en la web Reddit ha puesto de cabezas a los mercados. Estas son las claves de la historia que ha marcado a Wall Street esta semana y que puede ser una señal de cómo funcionarán las cosas en el futuro.

¿Quiénes son los protagonistas?

Los autores de la trama son una multitud de inversionistas individuales que se dan encuentro en el sitio web Reddit, un foro donde los usuarios comparten contenidos que son promovidos de acuerdo a la votación de los mismos miembros. El lugar específico de los hechos fue el subreddit “r/WallStreetBets”, destinado a la elaboración colectiva de estrategias de inversión, las que suelen ser agresivas gracias a que sus 2,2 millones de usuarios pueden potencialmente formar parte de las jugadas que de definen.

Para estos traders son de vital importancia también las aplicaciones que sirven de plataforma para desarrollar sus operaciones. La principal es RobinHood, firma de servicios financieros registrada en la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos. También están TD Ameritrade, Webull y Folionet, entre otras.

Pero como toda buena historia, esta tiene ganadores y perdedores. Estos últimos han sido principalmente los fondos de cobertura (hedge funds), sociedades privadas de inversión que maneja títulos de terceros para cubrirlos ante posibles y eventuales riesgos. Son inversionistas sofisticados.

¿En qué consistió la operación?

Los chicos Reddit entraron en el conflicto que tensionó a Wall Street cuando fijaron su mirada en la maniobra conocida como short squeeze (o venta corta, en español). Se piden acciones prestadas, apostando que bajarán de precio, momento en que se recompra el papel y se gana la diferencia. Con esa operación, los fondos de cobertura están apostando a que la acción en cuestión baje de precio para el momento de la recompra y así obtener un dividendo. Fue justamente esa apuesta la que los fondos de cobertura perdieron por culpa de la multitud de inversionistas de “r/WallStreetBets”.

“Ellos miran cuáles son las acciones que tienen las mayores posiciones cortas. Son como mil hormigas que se ponen de acuerdo en contra de un grande que tiene una posición corta y que comienza a sufrir con la compra de esas hormigas que hacen subir la acción, hasta que en un momento tiene que cerrar su posición (hacer la recompra comprometida) y ahí sube la acción de nuevo”, explica Alberto Bernal, jefe estratega de inversión de XP Securities.

¿Cuáles han sido las acciones de las maniobras?

La cadena de venta minoristas de videojuegos, electrónica de consumo y merchandising, GameStop, es la que encendió las alarma, al anotar una escalada de 134% en la sesión del miércoles, con lo que consiguió aumentar en 18 veces su valor de mercado hasta los US$24.000 millones.

Sin lugar a dudas un movimiento inusual para una empresa del alicaído sector del retail físico. Para esta compañía abundaban las apuestas en contra, tal como para una vieja conocida: Blackberry, que el año pasado subió apenas 3,27%, mientras que el miércoles escaló 32,7%.

La historia se repite con la cadena de cine AMC Entertainment, el minorista de moda Express, la fabricante de auriculares Koss y otras compañías que tuvieron relevancia en el pasado, pero que hoy están lejos del protagonismo, como Kodak y Nokia.

En las jugadas de los inversionistas organizados de Reddit pueden entrar toda clase de compañías. De hecho, a partir de un tweet de Elon Musk han ido en masa a comprar a Tesla. Su fácil movimiento es facilitado por Robinhood, plataforma desde la que incluso han llegado a empresas nacionales. En junio pasado Pulso informaba 67.881 usuarios de la aplicación estuvieron empujando al alza las acciones de Latam a menos de un mes de que la aerolínea chilena se acogiera al capítulo 11 de la ley de quiebras en Estados Unidos.

¿Cuáles son los riesgos?

Aunque fondos e inversionistas se han opuesto por años a la regulación del mercado, ahora son varios los que están pidiendo la intervención de las autoridades frente a la agresiva intromisión de estos inversionistas individuales. Tanto ha sido la presión que Jen Psaki, vocera de la Casa Blanca, afirmó que la nueva secretaria del Tesoro, Janet Yellen, “está monitoreando la situación”.

En tanto, desde el propio mercado, la CEO del Nasdaq, Adena Friedman, señaló a CNBC que estarán dando seguimiento a los próximos movimientos y operaciones bursátiles impulsadas desde redes sociales.

Sin embargo, hay quienes no comparten la necesidad de que se vigile o regularice el asunto. “Los institucionales que están llorando por esta situación no tienen autoridad moral para decir nada. En el mercado somos todos grandes y sabemos que podemos ganar o perder. No puedo esperar que papá gobierno me aseguré que voy a tener una ganancia. No pueden venir a llorar, porque les fue mal en su compra corta”, asegura Bernal.

Si bien el estratega de XP Securities reconoce que “el riesgo sistémico involucrado en esto es que algún fondo institucional grande deje de cumplir con sus obligaciones porque hizo una apuesta demasiado agresiva en contra, o la gente comienza a sacar rápidamente el dinero de ese fondo”, plantea que hasta ahora “es un problema suficientemente bajo en términos de tamaño. Esto no es 2008 ni el mercado de los valores respaldados por hipotecas (mortgage-backed securities), estas son acciones como AMC, GameStore... dudo muchísimo que vayamos a llegar a una situación que sea muy complicado”.

¿En qué va la historia?

“Debido a la volatilidad reciente en el mercado, hemos decidido restringir de forma temporal la compra de los símbolos mencionados a continuación: AMC, BB (Blackberry), EXPR (Express), GME (GameStop), KOSS y NOK (Nokia)”. Ese fue el mensaje que le llegó a los usuarios de Folionet, que siguió la determinación tomada por otras plataformas más grandes como Robinhood, TD Ameritrade y Webull.

De esta manera la jugada de la turba de inversionistas individuales se vio interrumpida la jornada de este jueves, pese a que a primera hora del día les seguía rindiendo frutos. De esta manera, cayeron 44,3% las acciones de GameStop, 56,6% AMC y 41,6% Blackberry.

¿Alcanzará esta medida temporal para poner fin a esta historia? Esto todavía está por verse.