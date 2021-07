Walmart se defiende: “Rechazamos tajantemente las acusaciones de obstaculización para el ingreso de nuevos actores al mercado de medios de pago”

Las palabras cruzadas entre las fintech y Walmart no han parado desde que los emisores no bancarios señalaron públicamente que el retailer no permite el pago con tarjetas de prepago en sus locales.

Este miércoles FinteChile, el gremio que agrupa al sector, ingresó un documento al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) donde pide a la entidad que emita un pronunciamiento en la materia. Y ahora Walmart emitió una declaración titulada “Somos la cadena de supermercados que acepta más medios de pago en Chile” donde defiende su postura.

Allí señalan que “desde nuestra llegada al país, en Walmart Chile hemos trabajado para promover la inclusión financiera como parte de nuestro principal propósito: abastecer a las familias chilenas con los precios más bajos todos los días. Por ello, rechazamos tajantemente las acusaciones de obstaculización para el ingreso de nuevos actores al mercado de medios de pago que se han realizado los últimos días en diversos medios de comunicación”.

Y agregan que “muestra de nuestro compromiso con la inclusión financiera y social es que actualmente no existe un operador comercial que tenga más transacciones bancarizadas que Walmart Chile en todo el país. Cada mes, registramos más de 9 millones de pagos con tarjeta de débito; y alrededor de un 70% son con Cuenta Rut de BancoEstado, mecanismo de pago favorito de nuestros clientes. Además, a través de la tarjeta de crédito Líder BCI, un millón de personas han podido tener acceso a la bancarización”.

Asimismo, comentaron que “estamos convencidos que para brindar un mejor servicio de cara a los clientes es necesario escucharlos. Y hasta ahora, no hemos percibido su interés por utilizar las tarjetas de prepago en nuestras tiendas. Tanto es así que entre 2018 y 2019 las tarjetas de prepago sólo representaban menos del 1% de las transacciones, y durante 2020 y 2021, no hemos recibido requerimientos de nuestros clientes para contar con este tipo de tarjetas”.

Así las cosas, añadieron que “somos la cadena de supermercados que acepta más medios de pago en Chile. Y nuestros clientes a la hora de pagar sus compras prefieren hacerlo con débito, seguido por el efectivo y –en menor medida– con tarjetas de crédito. De hecho, hemos registrado un crecimiento de las transacciones con tarjeta de débito durante la pandemia de un 74%, comparado con 2019″.

También detallaron que este año en ventas de supermercado -considerando despachos a domicilio y servicio de Pickup- han registrado 1.700.000 transacciones realizadas a través del sitio web de Lider o su app, en las que se utilizan como medio de pago tarjetas de crédito y débito.

“En este contexto, dada la cantidad de transacciones, comprendemos que somos una plataforma interesante para la entrada de estos operadores pero debemos velar por las necesidades de nuestros clientes que no están solicitándolos”, indicaron.

Y añadieron que “la misión de Walmart Chile es abastecer a las familias con los mejores precios del mercado. Por eso hemos sido enfáticos en exponer que el uso de las tarjetas de prepago –con las actuales condiciones– atenta contra este propósito, ya que las marcas que operan este tipo de tarjetas prohíben a los comercios traspasar su costo a quienes las usan, por lo que el valor debe repartirse en partes iguales por todos los clientes, sin diferenciar el medio de pago que utilicen. El alto costo asociado al prepago es algo que también vemos en las tarjetas de débito, pero es un medio de pago con alto nivel de penetración entre nuestros clientes. Por lo mismo, vemos con optimismo el rol que jugará el Comité Técnico que regulará las tasas de intercambio en el marco de la promulgación de la ley”.