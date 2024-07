“Este crecimiento no solo refleja nuestro potencial financiero, sino también nuestra ambición de consolidar a WiWO como un líder tecnológico en las Américas”, resume Pablo Díaz, uno de los fundadores de la startup chilena el salto a Estados Unidos, que inicialmente habían contemplado para dos años más, pero que debieron adelantar ante el crecimiento y la competencia.

La firma, especializada en software y soluciones de CRM, Marketing Automation e Inteligencia Artificial busca crecer inicialmente en los estados del sur de Estados Unidos y desde allí conquistar América Latina. “En el ecosistema del marketing, hay mucho espacio para desarrollarse en la región”, explica el emprendedor. Él, junto a Juan José Díaz y Alberto Fernández fundaron WiWO a principios de este año.

WiWO, la startup chilena especializada en software adelanta su salto a EE.UU. con ambiciones de unicornio

Los tres siempre tuvieron interés por la tecnología asociada al marketing y compartían el diagnóstico de que en ese mundo había potencial, ya que las plataformas de atención al cliente presentaban varias brechas o “pata cojas”, como ellos las llaman. Así, la firma se concentró en producir aplicaciones que permiten a cualquier negocio acceder a soluciones que van escalando según el tamaño y complejidad de la actividad. Decidieron crear un ecosistema compuesto hasta ahora por WiWO Boost, WiWO Board y WiWO Lab. Cada una de estas apps se vende por separado y parten con un “desde” que cubre especificaciones básicas a un costo entre US$35 y US$ 65, que se va complejizando y encareciendo a medida que se le añaden más características. Y todo eso, reforzado con Inteligencia Artificial. “Un comercio pequeño no va a tener la complejidad en términos de dinámicas de negocio de una empresa grande, pero no por eso no va a necesitar estar tecnologizado”, justifica Díaz. Hace algunas semanas lanzaron WiWO Center, la cuarta App.

Acelerar el tranco

Entre sus clientes figuran marcas globales como Tefal, Flixbus, Cicatricure, Tío Nacho, Krups, Salfa, Westlake, Kuhmo, entre otras. Pero la mira está puesta también en los pequeños negocios y nuevos emprendimientos ya que según Díaz, la tecnología ya permite que una persona le pueda competir a grandes empresas, tal como les pasó a ellos mismos.

Díaz explica que precisamente el boom de la Inteligencia Artificial -que él compara con la revolución industrial por la profundidad del cambio que generará- gatilló el aceleramiento de los planes para ir a instalarse en Estados Unidos. El proyecto siempre consideró operar el negocio en ese mercado a partir del año dos, pero las ventas y el desarrollo de los softwares les indicaron que no podían esperar. “Ahí nos dimos cuenta que había que acelerar el tranco”; explicita.

WiWO, la startup chilena especializada en software adelanta su salto a EE.UU. con ambiciones de unicornio. En la foto: Pablo Díaz, uno de los fundadores de Wiwo

Establecieron la estructura legal de la firma a través de una Limited Liability Company en Delaware y ahora comenzarán a contratar personal local en áreas esenciales como desarrollo tecnológico, soporte y ventas.

“El ecosistema empresarial estadounidense, especialmente en el sector tecnológico, es ideal para cualquier startup. La infraestructura, redes de apoyo y disponibilidad de capital de riesgo son significativamente más robustas en EE.UU. que en otros mercados. Además, el atractivo del sistema fiscal y el marco regulatorio de Delaware nos proporciona una ventaja competitiva adicional”, explica el ejecutivo.

El plan es comenzar concentrándose en zonas estratégicas de EE.UU. como Miami, Tampa y Dallas, Texas. En una segunda etapa vendría explorar oportunidades en los hubs tecnológicos clave como Silicon Valley o el Boston Tech Corridor. “EE.UU. es un mercado amplio y desafiante que también cubre toda la región latinoamericana, profundamente dolarizada, ampliando nuestro alcance y potencial de crecimiento”, detalla.

Ventas por US$ 1 millón

WiWO salió al mercado en febrero de este año y en sus primeros meses ya puede presumir de haber vendido más de US$ 320 mil, por lo que la meta es cerrar 2024 con ventas cercanas al millón de dólares. Díaz reconoce que sin las 32 personas que trabajan en la firma y la confianza de sus primeros 100 clientes, el camino habría sido más largo. “Actualmente, nuestras plataformas atienden a aproximadamente 10 mil usuarios finales cada mes”, subraya.

La expansión a EE.UU. ha requerido ajustes importantes en la estructura: eliminaron el call center en Chile -diez personas fueron desvinculadas- y lo reemplazaron por WiWO Center, una app y centro de ayuda centralizado desde EE.UU. donde sí tienen pensado crecer significativamente en personal, especialmente en áreas de desarrollo y soporte. No tienen planes de aumentar la plantilla en Chile.

Díaz argumenta que para ellos, la expansión a EE.UU se asemeja al lanzamiento del Apollo 11, por su combinación de precisión técnica, visión a largo plazo y “un salto valiente hacia lo desconocido”.

Actualmente WiWO es controlada por los tres socios fundadores. Cada uno tiene a cargo una de las áreas de la compañía y la idea es incorporar socios que aporten financiamiento en unos años más.

Por ahora están operando con caja propia, fondos reinvertidos e inyecciones de capital de socios, amigos y familiares. “Nuestro modelo está diseñado para ser escalable y adaptable, preparándonos para la incorporación de fondos de inversión y socios financieros estratégicos en el futuro. Esta transición hacia financiamiento externo se planifica para después de consolidar nuestra presencia y validar nuestro modelo comercial en el mercado estadounidense”, explica Díaz.

- Ustedes tienen ambiciones de convertirse en un unicornio…¿Cómo tan rápido, considerando que otros unicornios han tardado años en aparecer?

-Sin duda, es pronto. Pero nuesto road map estamos acelerándolo y creemos además que en los próximos años el mercado se va a acostumbrar a ver empresas que, apoyadas en la disrupción de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías avanzadas, van a tener la capacidad de entrar en mercados de forma muy ágil y muy fuerte. Y nuestro plan es ser una de esas empresas que están en ese ola de los que vamos a lograr generar disrupción de mercado en los próximos años.