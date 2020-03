Adultos mayores y coronavirus: ¿debo dejar de visitar a mis abuelos?

Los adultos mayores son quienes tienen más riesgo de contraer Covid-19 y la posibilidad aumenta si es que además tienen enfermedades preexistentes como hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad obstructiva crónica, insuficiencia cardiaca, entre otras.

En este contexto y con el aumento de casos en Chile, la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile (SGGCh) junto con el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) realizaron un instructivo que entrega recomendaciones específicas para este grupo etario.

Octavio Vergara, director nacional de Senama, destaca que “a diferencia de otros grupos de la población no necesariamente los adultos mayores presentan fiebre en su etapa inicial como un síntoma”. Por eso, sostiene que es importante monitorear los demás síntomas propios del virus: agotamiento, tos, dolor de garganta y presión en el pecho.

Las precauciones en general son las mismas que para cualquier otra persona: evitar el contacto con personas son síntomas respiratorios, higiene de manos, evitar contaminantes ambientales y cubrir con pañuelos desechables boca y nariz al toser.

En ese contexto, y aún cuando aún se desconocen detalles sobre la biología del coronavirus, se supone que los niños son grandes transmisores de la enfermedad, por lo que hoy se desaconseja que los niños estén con adultos mayores, aún cuando sea una persona sin la enfermedad, porque puede ser un paciente asintómatico.

Francisco Tarazona, vocal clínico de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), citado por el diario español ABC, dice que las relaciones de los mayores y los niños son muy positivas “pero cuando las condiciones de salud lo permiten”. Por lo mismo, según recoge este matutino, recomienda, antes de llevar a los niños con los abuelos, analizar si los mayores están sanos o no, pero sobre todo, desaconseja esta opción si en el colegio del menor ha habido algún caso positivo.

Sacramento Pinazo, especialistas citada por el mismo diario, señala que la posibilidad de dejar a un menor con un abuelo, hoy debe ser “la última opción”.

Vergara apunta que existen medidas adicionales en cada centro de cuidado del adulto mayor, sea público o privado. “Hay que hacer un monitoreo día a día de cada uno de los residentes del establecimiento, si algún adulto mayor presenta algún síntoma, el poder ver la posibilidad de aislarlo, dar aviso inmediato al servicio de salud a nivel local para poder iniciar los protocolos, el poder restringir las visitas que tienen síntomas”, sostiene.

Karen Cobos, enfermera Jefa de Gestión del Cuidado de Fundación Las Rosas advierte al grupo familiar que deben tener presente que personas mayores inmunodeprimidas, deben utilizar mascarilla simple durante las salidas fuera de su hogar y no deben permitir visitas de personas enfermas o con síntomas respiratorios.

Inmunización

Gerardo Fasce, presidente de la SGGCh, enfatiza la importancia de la vacunación contra otras enfermedades del período de invierno. “En los próximos días, hay que considerar vacunarse contra la influenza y los que no estén vacunados contra neumococo, hacerlo. Lo que se busca acá es que la persona en la eventualidad que le toque enfrentar un cuadro por coronavirus, este no se complique porque otras situaciones de salud no estén bien estabilizadas”, asevera.

Fasce además aconseja que estas personas eviten dentro de lo posible acudir a centros de salud. Pese a que no está contemplada una vacunación a domicilio, señala que “es un tema que uno pudiera sugerir y ojalá que se explorara la posibilidad de contar con otros lugares donde se hagan los exámenes diagnósticos de coronavirus, más allá de los centros de urgencia, eso obviamente trae gastos asociados bien significativos”.

En esta línea, Fundación Las Rosas adelantó la Campaña de Invierno que realiza año a año, que consiste en envío de información sobre formas de contagio y medidas de prevención a los trabajadores y a la comunidad del hogar, capacitaciones a profesionales y colaboradores de cuidado directo de residentes, la entrega de un kit de emergencia con elementos de protección personal y la conformación de un comité de contingencia, que definirá medidas adicionales a implementar en los hogares según la situación de salud de los residentes y colaboradores.

Vergara también insiste en este tema porque en 2019 sólo un 51% de los adultos mayores se vacunó contra la influenza, “que no es alto, para efectos de vacunación y siendo que estaban disponibles las vacunas y las dosis”, determina. “Justamente nuestro llamado es que las personas mayores, que son un grupo de riesgo en el Coronavirus, puedan cuanto antes vacunarse”, agrega.